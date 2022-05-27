При поддержке «Озерного» в Бурятии появится школа для 450 учеников

При содействии компании «Озерное» в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии началось строительство здания общеобразовательной школы №1. Как ожидается, школа, рассчитанная на 450 мест, откроет свои двери для учеников уже 1 сентября 2023 года.В 2020 году «Озерное» поддержало проект строительства школы в селе Сосново-Озёрское, выделив 4 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. Внебюджетное софинансирование стало решающим фактором для победы в конкурсе проектов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и получения субсидии по этой программе. В 2022 году в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Еравнинским районом «Озерное» выделяет на строительство школы около 55 млн рублей.Площадь новой школы – более 6,5 тысяч кв.м. Помимо учебных классов здесь появятся актовый и спортивный залы, столовая на 225 мест, библиотека с книгохранилищем. Прилегающая территория будет благоустроена.«Мы долго шли к этому радостному событию. И очень рады, что нас в этом поддержала компания «Озёрное», при активном участии которой наш проект наконец прошёл все конкурсные этапы и выбран из числа многих на финансирование», - сказал глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов.«Строительство Озёрного ГОКа имеет мультипликативный эффект и для Бурятии в целом, и для районного центра. Уверен, что обновление социальной инфраструктуры района и, в частности, создание комфортных условий для обучения не только помогут минимизировать отток населения, но и в перспективе будет привлекать сюда новых жителей», - отметил мажоритарный акционер ООО «Озерное» Владислав Свиблов.