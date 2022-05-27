Экономика и бизнес 27.05.2022 в 17:54

При поддержке «Озерного» в Бурятии появится школа для 450 учеников

Ожидается, что она откроет свои двери для учеников уже 1 сентября 2023 года
A- A+
Текст: Иван Иванов
При поддержке «Озерного» в Бурятии появится школа для 450 учеников
При содействии компании «Озерное» в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии началось строительство здания общеобразовательной школы №1. Как ожидается, школа, рассчитанная на 450 мест, откроет свои двери для учеников уже 1 сентября 2023 года.

В 2020 году «Озерное» поддержало проект строительства школы в селе Сосново-Озёрское, выделив 4 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. Внебюджетное софинансирование стало решающим фактором для победы в конкурсе проектов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и получения субсидии по этой программе. В 2022 году в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Еравнинским районом «Озерное» выделяет на строительство школы около 55 млн рублей.

Площадь новой школы – более 6,5 тысяч кв.м. Помимо учебных классов здесь появятся актовый и спортивный залы, столовая на 225 мест, библиотека с книгохранилищем. Прилегающая территория будет благоустроена.

«Мы долго шли к этому радостному событию. И очень рады, что нас в этом поддержала компания «Озёрное», при активном участии которой наш проект наконец прошёл все конкурсные этапы и выбран из числа многих на финансирование», - сказал глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов.  

«Строительство Озёрного ГОКа имеет мультипликативный эффект и для Бурятии в целом, и для районного центра. Уверен, что обновление социальной инфраструктуры района и, в частности, создание комфортных условий для обучения не только помогут минимизировать отток населения, но и в перспективе будет привлекать сюда новых жителей», - отметил мажоритарный акционер ООО «Озерное» Владислав Свиблов.

Теги
Озерное

Все новости

При поддержке «Озерного» в Бурятии появится школа для 450 учеников
27.05.2022 в 17:54
В Бурятии усилят борьбу с омулевыми браконьерами
27.05.2022 в 17:49
Житель Бурятии взыскал компенсацию за потоп в квартире в ходе капремонта
27.05.2022 в 17:36
В Улан-Удэ разгорается новый скандал с ремонтом дорог
27.05.2022 в 17:34
Жители Бурятии пропивают лишь 0,7% в структуре потребительских расходов
27.05.2022 в 17:31
Жители Бурятии отстаивают свои села от палов сухой травы
27.05.2022 в 17:05
Общественница из Бурятии взыскала компенсацию за испорченную репутацию
27.05.2022 в 17:02
В Бурятии избитый мужчина умер, не дождавшись помощи от проходивших мимо людей
27.05.2022 в 16:13
У жителей Бурятии изъяли незаконные «стволы»
27.05.2022 в 16:03
Еще четыре дня жители Бурятии смогут проголосовать за будущее республики
27.05.2022 в 15:47
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
Жители Бурятии пропивают лишь 0,7% в структуре потребительских расходов
А  расходы на одного члена домохозяйства составляют чуть более 14 тыс руб в месяц
27.05.2022 в 17:31
Улан-Удэ рассматривается как новый центр станкостроения
Компания «Современные литейные технологии» планирует запустить производство станков для машиностроения в 2025 году
27.05.2022 в 13:24
МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам
Опция pre-5G увеличивает скорость интернета еще до 50%
27.05.2022 в 11:35
Годовая инфляция в Бурятии снизилась до 19,97%
Замедление инфляции связано с укреплением рубля и сокращением потребительского спроса на отдельных товарных рынках
27.05.2022 в 10:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru