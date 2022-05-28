Бурятия готова поставить тысячу голов скота в Монголию в этом году

Об этом рассказал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев на форуме «Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности».- Опыт проведения Международной выставки сельскохозяйственных животных в Улан-Удэ продемонстрировал высокий интерес монгольских коллег к племенному скоту, разводимому в республике. Бурятия заинтересована в сотрудничестве по данному направлению. Уже в текущем году племенные хозяйства республики готовы поставить в Монголию свыше 1 тысяч голов молодняка калмыцкой породы и 500 голов казахской белоголовой породы КРС, - рассказал он.Кроме того, сельхозтоваропроизводители готовы рассмотреть в индивидуальном порядке вопрос поставок спортивных и тяжеловозных пород лошадей, семена зерновых культур, а также сена.- Отдельно готовы сотрудничать в реализации проектов по закладке плодовых садов и озеленению территорий в рамках национального экологического движения Монголии «Миллиард деревьев». Питомники Бурятии имеют опыт поставки саженцев плодово-ягодных культур с последующим обучением монгольских специалистов в данной области, - отметил Галсан Дареев.