Экономика и бизнес 30.05.2022 в 16:10

В Бурятии отметили День российского предпринимательства

Лучших бизнесменов отметили наградами
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии отметили День российского предпринимательства
В этом году День российского предпринимательства прошел в рамках форума «Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности». Представители бизнеса приняли участие в ярмарке-выставке «Я - предприниматель», выставке «Промышленный потенциал Бурятии», а также в B2B встречах, обучающих семинарах от федеральных экспертов и бизнес-тренеров. Лучших предпринимателей наградили правительственными и ведомственными наградами.

Организатором выставок выступил центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.


Как сообщили в пресс-службе министерства, ярмарка была разделена на несколько тематических блоков. Предприниматели представили свою продукцию: сувениры, керамическую посуду и куклы в национальном стиле, изделия из дерева и кожи, украшения из натуральных материалов и камней, натуральную косметику, целебные сборы, обувь, текстильные и вязаные изделия. Также у участников форума была возможность продегустировать товары местных производителей: колбасные изделия, мягкие сыры, шокобуузы, повидло, безалкогольные напитки, торты и пирожные, молочную продукцию.

В промышленной выставке приняли участие предприятия, которые занимаются производством мебели, тротуарной плитки, счетчиков и приборов учета, емкостей для жидкостей, системы противопожарной сигнализации, профнастила, фанеры, железобетонных изделий, уличных детских игровых и спортивных площадок.


- Во время открытия форума ярмарку и выставку посетили глава Бурятии Алексей Цыденов и делегация из Монголии. Представили нашу продукцию на форуме более 80 предпринимателей. Это клиенты центра «Мой бизнес», резиденты промышленного парка Бурятии и другие предприниматели, которые работают в республике. Предприниматели показали свою продукцию, расширили свой рынок сбыта и нашли новых партнеров, - рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций РБ Алексей Оловянников.

Также во время форума были отмечены лучшие предприниматели Бурятии. Их наградили правительственными и ведомственными наградами.

Медалью за заслуги перед Республикой Бурятия награждена Любовь Носкова– генеральный директор ООО «Заречное» (заготовка и переработка древесины).


Звание «Почетный предприниматель» присуждено Амгалану Цынгееву.

- Лучших выбирают сами предприниматели и общественные организации в сфере малого и среднего бизнеса – это «Опора России», «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата. Также свои предложения дают районы республики, - отметил Алексей Оловянников.

Благодарственные письма главы Бурятии, почетные грамоты и благодарности Министерства промышленности, торговли и инвестиций вручены 29 предпринимателям республики.

- Вот уже больше 30 лет я не изменяю своей профессии. Занимаюсь заготовкой, переработкой древесины и воспроизводством леса. Моя организация - одна из лучших в республике. Для того, чтобы достичь высот, нужно любить свою родину и своё дело. Думаю, это награда за верность своему делу, - рассказала гендиректор ООО «Заречное» Любовь Носкова.


Сегодня в Бурятии работают около 32 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 14 тысяч самозанятых, в целом в отрасли заняты более 95 тысяч жителей республики. Для поддержки бизнеса реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: Минпромторг Бурятии

Все новости

Движение через железнодорожный переезд в Тресково будет ограничено
30.05.2022 в 16:39
В Бурятии отметили День российского предпринимательства
30.05.2022 в 16:10
В Джидинском районе Бурятии потушили большой степной пожар
30.05.2022 в 16:05
В Улан-Удэ автомобиль сбил школьника на электросамокате
30.05.2022 в 15:06
Жительница Улан-Удэ спасла раненого ворона
30.05.2022 в 14:20
В Улан-Удэ открылась обновленная национальная библиотека Бурятии
30.05.2022 в 14:19
Тапочки из Аршана выходят на региональный уровень
30.05.2022 в 13:59
Хабиб запишет видеопоздравление для жителей Улан-Удэ
30.05.2022 в 12:40
В Бурятии из-за вспышки инфекции выпускники пропустят ЕГЭ
30.05.2022 в 12:29
Жителей Бурятии массово обманывают при аренде квартир
30.05.2022 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
Движение через железнодорожный переезд в Тресково будет ограничено
В ночь с 31 мая на 1 июня здесь будут проводиться ремонтные работы
30.05.2022 в 16:39
В Бурятии – дефицит сварщиков
Их зарплата за год выросла почти 17 раз до 109 тыс рублей

30.05.2022 в 09:54
Бурятия готова поставить тысячу голов скота в Монголию в этом году
Также в республике хотят продавать в соседнее государство саженцы
28.05.2022 в 16:33
При поддержке «Озерного» в Бурятии появится школа для 450 учеников
Ожидается, что она откроет свои двери для учеников уже 1 сентября 2023 года
27.05.2022 в 17:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru