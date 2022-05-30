В Бурятии отметили День российского предпринимательства

Организатором выставок выступил центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.





В промышленной выставке приняли участие предприятия, которые занимаются производством мебели, тротуарной плитки, счетчиков и приборов учета, емкостей для жидкостей, системы противопожарной сигнализации, профнастила, фанеры, железобетонных изделий, уличных детских игровых и спортивных площадок.





Медалью за заслуги перед Республикой Бурятия награждена Любовь Носкова– генеральный директор ООО «Заречное» (заготовка и переработка древесины).







- Вот уже больше 30 лет я не изменяю своей профессии. Занимаюсь заготовкой, переработкой древесины и воспроизводством леса. Моя организация - одна из лучших в республике. Для того, чтобы достичь высот, нужно любить свою родину и своё дело. Думаю, это награда за верность своему делу, - рассказала гендиректор ООО «Заречное» Любовь Носкова.





В этом году День российского предпринимательства прошел в рамках форума «Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности». Представители бизнеса приняли участие в ярмарке-выставке «Я - предприниматель», выставке «Промышленный потенциал Бурятии», а также в B2B встречах, обучающих семинарах от федеральных экспертов и бизнес-тренеров. Лучших предпринимателей наградили правительственными и ведомственными наградами.Как сообщили в пресс-службе министерства, ярмарка была разделена на несколько тематических блоков. Предприниматели представили свою продукцию: сувениры, керамическую посуду и куклы в национальном стиле, изделия из дерева и кожи, украшения из натуральных материалов и камней, натуральную косметику, целебные сборы, обувь, текстильные и вязаные изделия. Также у участников форума была возможность продегустировать товары местных производителей: колбасные изделия, мягкие сыры, шокобуузы, повидло, безалкогольные напитки, торты и пирожные, молочную продукцию.- Во время открытия форума ярмарку и выставку посетили глава Бурятии Алексей Цыденов и делегация из Монголии. Представили нашу продукцию на форуме более 80 предпринимателей. Это клиенты центра «Мой бизнес», резиденты промышленного парка Бурятии и другие предприниматели, которые работают в республике. Предприниматели показали свою продукцию, расширили свой рынок сбыта и нашли новых партнеров, - рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций РБ Алексей Оловянников.Также во время форума были отмечены лучшие предприниматели Бурятии. Их наградили правительственными и ведомственными наградами.Звание «Почетный предприниматель» присуждено Амгалану Цынгееву.- Лучших выбирают сами предприниматели и общественные организации в сфере малого и среднего бизнеса – это «Опора России», «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата. Также свои предложения дают районы республики, - отметил Алексей Оловянников.Благодарственные письма главы Бурятии, почетные грамоты и благодарности Министерства промышленности, торговли и инвестиций вручены 29 предпринимателям республики.Сегодня в Бурятии работают около 32 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 14 тысяч самозанятых, в целом в отрасли заняты более 95 тысяч жителей республики. Для поддержки бизнеса реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Фото: Минпромторг Бурятии