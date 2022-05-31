Экономика и бизнес 31.05.2022 в 10:46

В Бурятии смещают акцент с мяса на молоко

Молочное животноводство теперь в приоритете у Минсельхоза
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии смещают акцент с мяса на молоко
С конца мая в Бурятии вступили в силу новые порядки поддержки молочной отрасли. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, перед министерством стоит главная задача - стимулировать агропредпринимателей (фермеров, СПК и др.) наращивать потенциал крупнотоварного производства, сохраняя производство молока и у населения.

Так, стимулирующая часть будет существенно увеличена. Нововведения коснулись субсидии на 1 кг произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. Из последних шагов - двукратное увеличение выплат на каждый килограмм произведенного и реализованного молока.

- В 2021 году в Минсельхозпроде РБ выплачивали субсидию по 5,17 рублей на 1 кг молока, а с 2022 года станет 11,5 рублей за 1 кг сданного на переработку молока. Если надой более пяти тысяч килограмм в год на корову, то будет 14 рублей. Плюс есть субвенции 2500-3000 рублей, которые выплачивают районы республики – сообщил министр сельского хозяйства Галсан Дареев. - Поддержка переработчиков тоже усиливается. Чтобы они повышали закупочную цену на молоко, им будут выплачивать почти по 3 рубля за килограмм закупленного молока.

Как отметили в министерстве, субсидия рассчитывается по средней молочной продуктивности коров за отчетный год. Также в перечень предоставляемых документов добавлен реестр фактически осуществленных затрат на собственное производство молока за субсидируемый период (форма прилагается на сайте Минсельхозпрода РБ).

- Приоритет мясного животноводства был поставлен ещё лет 15 назад, и оно успешно развивается. Сейчас мы смешаем акцент в сторону молочного скотоводства, и в дальнейшем будем развивать оба направления параллельно. На данный момент в животноводстве Бурятии два приоритета: молочное скотоводство и мясное овцеводство, - сообщает Галсан Дареев.
 
В 2022 году из числа ранее предоставленных грантов для КФХ будут введены в эксплуатацию 3 молочно-товарные фермы на 50, 100 и 200 голов в Иволгинском, Джидинском и Хоринском районах. Реконструируются 2 молочно-товарные фермы в СПК «Прибайкалец», приступают к реконструкции фермы в СПК «Еланская гречиха».

Как отмечают в отделе животноводства, в арсенале Минсельхозпрода РБ есть ряд других субсидий, стимулирующих сельхозтоваропроизводителей увеличивать масштабы. На закупку племенного крупного рогатого скота, при условии строительства молочно-товарной фермы, и если скот завозится из-за пределов республики, Минсельхоз возмещает 90% затрат. Если без фермы – 50% затрат. Помимо этого, фермеры получают компенсации 95% расходов по искусственному осеменению. Необходимая двойная доза стоит 1200 рублей, но в итоге фермер платит всего 100 рублей. В рамках программы технической и технологической модернизации АПК фермерам Бурятии можно приобрести оборудование для молочной отрасли, доильные установки и пр., и получить возмещение половины стоимости покупки. Также Минсельхоз РБ может вернуть часть затрат от приобретённых кормов.

Фото: «Номер один»
Теги
сельское хозяйство

Все новости

В Бурятии пройдет «Baikal Travel Mart 2022»
31.05.2022 в 11:45
В Улан-Удэ готовятся к возможному паводку
31.05.2022 в 11:38
Бурятия в пятый раз получила понтонный мост через Джиду от военных
31.05.2022 в 11:20
В Улан-Удэ грабитель выдал себя опущенной головой
31.05.2022 в 10:54
В Бурятии смещают акцент с мяса на молоко
31.05.2022 в 10:46
Минобороны рассказало о подвиге сержанта из Бурятии
31.05.2022 в 10:22
В Улан-Удэ собаки продолжают терроризировать горожан
31.05.2022 в 10:07
В Бурятии злостную алиментщицу отправили за решетку
31.05.2022 в 09:58
В столице Бурятии с размахом отметили 99-летие республики
31.05.2022 в 09:48
В Бурятии стали меньше рожать детей
31.05.2022 в 09:40
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
Движение через железнодорожный переезд в Тресково будет ограничено
В ночь с 31 мая на 1 июня здесь будут проводиться ремонтные работы
30.05.2022 в 16:39
В Бурятии отметили День российского предпринимательства
Лучших бизнесменов отметили наградами
30.05.2022 в 16:10
В Бурятии – дефицит сварщиков
Их зарплата за год выросла почти 17 раз до 109 тыс рублей

30.05.2022 в 09:54
Бурятия готова поставить тысячу голов скота в Монголию в этом году
Также в республике хотят продавать в соседнее государство саженцы
28.05.2022 в 16:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru