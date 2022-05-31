В Бурятии смещают акцент с мяса на молоко

С конца мая в Бурятии вступили в силу новые порядки поддержки молочной отрасли. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, перед министерством стоит главная задача - стимулировать агропредпринимателей (фермеров, СПК и др.) наращивать потенциал крупнотоварного производства, сохраняя производство молока и у населения.Так, стимулирующая часть будет существенно увеличена. Нововведения коснулись субсидии на 1 кг произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. Из последних шагов - двукратное увеличение выплат на каждый килограмм произведенного и реализованного молока.- В 2021 году в Минсельхозпроде РБ выплачивали субсидию по 5,17 рублей на 1 кг молока, а с 2022 года станет 11,5 рублей за 1 кг сданного на переработку молока. Если надой более пяти тысяч килограмм в год на корову, то будет 14 рублей. Плюс есть субвенции 2500-3000 рублей, которые выплачивают районы республики – сообщил министр сельского хозяйства Галсан Дареев. - Поддержка переработчиков тоже усиливается. Чтобы они повышали закупочную цену на молоко, им будут выплачивать почти по 3 рубля за килограмм закупленного молока.Как отметили в министерстве, субсидия рассчитывается по средней молочной продуктивности коров за отчетный год. Также в перечень предоставляемых документов добавлен реестр фактически осуществленных затрат на собственное производство молока за субсидируемый период (форма прилагается на сайте Минсельхозпрода РБ).- Приоритет мясного животноводства был поставлен ещё лет 15 назад, и оно успешно развивается. Сейчас мы смешаем акцент в сторону молочного скотоводства, и в дальнейшем будем развивать оба направления параллельно. На данный момент в животноводстве Бурятии два приоритета: молочное скотоводство и мясное овцеводство, - сообщает Галсан Дареев.В 2022 году из числа ранее предоставленных грантов для КФХ будут введены в эксплуатацию 3 молочно-товарные фермы на 50, 100 и 200 голов в Иволгинском, Джидинском и Хоринском районах. Реконструируются 2 молочно-товарные фермы в СПК «Прибайкалец», приступают к реконструкции фермы в СПК «Еланская гречиха».Как отмечают в отделе животноводства, в арсенале Минсельхозпрода РБ есть ряд других субсидий, стимулирующих сельхозтоваропроизводителей увеличивать масштабы. На закупку племенного крупного рогатого скота, при условии строительства молочно-товарной фермы, и если скот завозится из-за пределов республики, Минсельхоз возмещает 90% затрат. Если без фермы – 50% затрат. Помимо этого, фермеры получают компенсации 95% расходов по искусственному осеменению. Необходимая двойная доза стоит 1200 рублей, но в итоге фермер платит всего 100 рублей. В рамках программы технической и технологической модернизации АПК фермерам Бурятии можно приобрести оборудование для молочной отрасли, доильные установки и пр., и получить возмещение половины стоимости покупки. Также Минсельхоз РБ может вернуть часть затрат от приобретённых кормов.Фото: «Номер один»