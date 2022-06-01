В Бурятии сократилось число ломбардов

По данным Сибирского ГУ Банка России, на территории Бурятии по состоянию на 1 января 2022 года действует пять лжеломбардов, из них два специализируются на автокредитовании. Все они попали в реестр «черных кредиторов» и незаконно выдавали займы клиентам.Сибирское ГУ Банка России (в сферу контроля которого входят Бурятия и Забайкальский край) провело пресс-конференцию, где представители регулятора рассказали о деятельности ломбардов в новых экономических условиях.Ломбарды, как известно, работают с желающими срочно взять в долг деньги. Их выдают с процентом под залог ценных вещей лишь по паспорту. Если долг не погасят в срок (в среднем один месяц), то ломбард продаст их.Как отмечено на пресс-конференции, «ломбарды — это не какой-то теневой сегмент, куда люди несут краденное. Большинство людей потом приходят и забирают сданное обратно».Ломбарды относятся к рынку микрофинансирования, помогающего людям, попавшим в непростую ситуацию, оперативно решить их вопросы до получения зарплаты. Причем наличие залога позволяет им быстро получить деньги без длительной проверки кредитной истории банками.В Бурятии, по статистике, средний размер займа в ломбардах составляет 8,6 тыс. рублей, обычно деньги берут на 30 дней. 72% заемщиков - постоянные клиенты. 55% из них составляют женщины. 41% заемщиков - граждане старше 45 лет.По словам начальника Управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России Константина Лысенко, «учитывая негативные события на рынке страны с учетом известных событий, временно, до 1 июля 2022, ломбарды могут сами устанавливать стоимость займов». Однако, по словам выступающего, судя по данным за второй квартал, можно отметить увеличение стоимости займов, но не на порядок, а в меньших диапазонах».На сегодняшний момент в Бурятии ставки займов в ломбардах зависят прежде всего от качества залогов и колеблются от 120 - 130% годовых. Что составляет 0,4 - 0,5% в день. Что касается автоломбардов, то здесь ставки пониже – 80 - 90% годовых. Учитывая, что в основном заемщики берут займы на короткий срок, переплата оказывается не столь существенной.Константин Лысенко также отметил, что «ломбарды больше заинтересованы в возврате займа, а не в продаже залога из-за потенциальных сложностей в их продаже». Соответственно, увеличилось число отказов в получении займов.Крупные ломбарды стали постепенно уходить в «цифру», снижая расходы в оперативной деятельности, ориентируясь на молодых клиентов, которые «на ты» со смартфонами. Имеются и так называемые люксовые ломбарды, оперирующие предметами роскоши, и их деятельность характеризуется низким уровнем просроченной задолженности.Добавим, что под вывеской ломбардов нередко действуют аферисты, выманивающие у людей деньги. Они предлагают вложить деньги под высокий процент, но по закону ломбарды не вправе привлекать деньги от людей. Добавим, узнать, законно или нет ломбард выдает займы, можно на сайте Банка России.По данным регулятора, на начало января 2022 года в списках нелегальных кредиторов в Бурятии фигурируют: ООО «Церера», ООО «Микрокредитная компания «Байкал2018 финанс», ООО «Ломбард Топаз», ООО «Микрокредитная компания «Финансовая мечта».Представители Банка России рекомендуют населению проверять ломбарды на сайте регулятора, прежде чем нести туда свои ценные вещи.За 2021 год в СФО, Бурятии и Забайкальском крае объем выданных займов ломбардами вырос на 12% — до 18,1 млн рублей, по сравнению с 2020 годом. При этом количество займов снизилось на 7% — до 2,1 млн штук.Само же число ломбардов за 2021 год сократилось на 34% — до 448 штук, по сравнению с предыдущим годом. В основном такое снижение связано с переходом на новый порядок включения в реестр Банка России.В Банке России пока не смогли ответить на вопрос, как отразились недавние экономические трудности населения Бурятии на увеличении числа заемщиков ломбардов. Данные с учетом специфики отчетов микрофинансовых организаций приходят с запозданием, и статистика за кризисный март будет доступна не ранее июня этого года. Однако, по некоторым сведениям, снижение доходов населения республики увеличило количество обращений в ломбарды, в том числе в связи с ростом стоимости золотого лома, львиной доли залогов, принимаемых от населения.Фото: «Номер один»