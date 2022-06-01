Глава Бурятии подписал соглашение о сотрудничестве с Альфа-Банком

Правительство Бурятии и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава республики Бурятия Алексей Цыденов и председатель повета директоров, президент Альфа-Банка Олег Сысуев.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, стороны договорились о сотрудничестве в целях социально-экономического развития региона. В частности, планируется взаимодействие по реализации различных инвестиционных проектов, а также поддержка малого и среднего предпринимательства.«Одним из приоритетных направлений станет совместное развитие малого и среднего предпринимательства. Так, потенциальные точки роста регионального бизнеса мы видим в увеличении объемов кредитования и предоставления банковских гарантий, расширении перечня бизнес-отраслей, а также содействие повышению уровня финансовой грамотности предпринимателей и жителей региона», - рассказал Олег Сысуев.Глава Бурятии выразил заинтересованность в банковских гарантиях при реализации проектов в рамках государственных контрактов и концессионных соглашений.«У нас есть заинтересованность в услугах банковского сектора в части предоставления банковских гарантий по госконтрактам и концессиям, например, по строительству очистных в Улан-Удэ. У нас концессионное соглашение с «ПроШколой». Отдельный вопрос - это работа с Монголией, по работе с платежами. Также в течение года, как и другие регионы, мы кредитуемся, разные требуются заимствования. Так что есть, с чем поработать, и расширение связей с финансовыми организациями – всегда актуально, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Альфа-Банк на протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.Альфа-Банк развивается по модели «phygital», сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 28700 своих и партнерских банкоматов.По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль – $1347 млн.Фото: пресс-служба правительства Бурятии