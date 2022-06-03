Китай подставил подножку лесорубам Бурятии

С конца февраля на фоне известных событий китайские покупатели бурятской древесины уронили цену на брусок с 19-20 тысяч до 7 тыс. рублей. Это поставило многих лесорубов Бурятии на грань разорения.Напомним, что лесоэкспортеры Бурятии испытали ряд сильных встрясок в начале этого года. С 1 января 2022 года вступил в силу запрет на вывоз из страны необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Кроме того, в Китае, где не было естественного иммунитета против COVID-19, с начала года началась сильная вспышка коронавируса и страна погрузилась в локдаун, что вызвало падение спроса на российскую древесину. И, наконец, предприимчивые китайцы воспользовались сложностями российской экономики в связи с введением против РФ западных санкций и сами стали диктовать закупочные цены на обработанную древесину.- С конца февраля стоимость бруска они снизили фактически в три раза, а в 2021-м и в начале 2022 года цена достигала 18 - 20 тыс. рублей за кубометр. Сегодня же они берут только по 7 тысяч куб, - говорит предприниматель из села Турка Алексей Башаров. - Это делает полностью бессмысленным экспорт, поскольку за год у производителей резко выросли затраты, в том числе за счет роста стоимости леса от крупных арендаторов леса и лесхозов.В результате сегодня многие предприятия Баргузинского и Прибайкальского районов прекратили рубку либо работают на склад. А вывозят в Китай лишь экспортеры по долгосрочным контрактам, где зафиксированы высокие цены продажи сырья китайцам.Улан-удэнский экономист Анатолий Думнов полагает, что ситуация с остановкой работы лесных компаний республики говорит о «разбалансировке экономики».- В прошлом году прекратили деятельность многие предприятия по добыче древесины и ее обработке в связи с жесткими ограничениями на ведение хозяйственной деятельности в центральной экологической зоне Байкала, - сообщил он. - Затем началась кампания по «цифровизации» рубки леса, что ударило по сектору, а завершило все искусственное снижение курса доллара, ударившее по лесоэкспортерам. Ведь затраты производителей при этом за год выросли: на запасные части импортной техники, пилы, масла, топливо и т. д.Депутат Хурала Анатолий Кушнарев сообщил, что проблема требует реакции региональных властей.- Я недавно побывал в Баргузинском районе и могу сказать, что снижение цен и экспорта древесины в Китай очень негативно отразилось на наших производителях, - отметил он. - Необходимо находить новые рынки сбыта, в том числе в Монголии, а региональным властям срочно искать возможности, как поддержать этот сектор экономики, обеспечивающий занятость в районах республики.Между тем отказ Китая покупать брусок по прошлогодним ценам вызвал каскадное увеличение предложения лесоматериалов. На рынках Улан-Удэ многократно вырос ассортимент лесоматериалов, что привело к снижению цен. В среднем сегодня пиломатериал обходится покупателям в 11-13 тыс. рублей за кубический метр, тогда как зимой он стоил около 15 тыс. рублей, а в прошлом году доходил до 20-22 тыс. рублей.Тем не менее, отмечают эксперты, спрос на пиломатериалы в Бурятии стагнирует. Прежде всего из-за опасений бизнеса и потребителей, что экономические проблемы могут в ближайшее время усугубиться. А также из-за дороговизны кредитных ресурсов, не способствующих увеличению строительства индивидуального жилья из деревянного бруса. Впрочем, ситуацию несколько может исправить недавнее снижение Банком России ключевой ставки, что, возможно, приведет к некоторому удешевлению стоимости кредитов на малоэтажное строительство.Фото: «Номер один»