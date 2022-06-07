Россия поставила Китаю рога

На Улан-Удэнском пункте ветеринарного контроля надзорным ведомством оформлено на экспорт в Китай 16 тонн окостенелых рогов марала (подвид благородного оленя), почти 1 тонна окостенелых рогов лося – 0,958 тонны и 557 кг окостенелых рогов северного оленя, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Как известно, в восточных системах врачевания панты активно используются для сохранения силы и молодости. Иногда их еще называют лекарством от смерти. При этом они находятся на самой вершине применяемых снадобий. Рядом идет разве что женьшень. Кроме того, как отмечают ученые, за последние годы в КНР заметно вырос уровень благосостояния, увеличилась доля среднего класса, и это еще один фактор увеличивающегося спроса на панты в Поднебесной. Спиртово-водный экстракт, выделяемый из пантов, используется в народной медицине как общетонизирующее и адаптогенное лекарственное средство, в том числе в виде пантовых ванн. Официальная медицина не подтверждает какого-либо воздействия на человеческий организм препаратов, изготовленных из пантов.Кстати, большая партия рогов собрана явно не в Бурятии. Основными экспортерами рогов в России являются Ямало-Ненецкий автономный округ, пантовое оленеводство наиболее развито в Республике Алтай (более 70 тыс голов) и Алтайском крае, отдельные хозяйства есть в других регионах. Также пантовое оленеводство широко развито в Казахстане, где обитают маралы и пятнистые олени, с пантами очень высокого качества.Фото: unsplash.com2