Клиенты Tele2 Бурятии предпочитают онлайн-шопинг

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов компании Бурятии на маркетплейсах. Эксперты bigdata определили, какие интернет-магазины пользовались популярностью этой весной среди жителей республики и составили портрет пользователя.В 2022 году среди клиентов оператора Бурятии приложениями маркетплейсов пользовались в равной степени мужчины (50%) и женщины (50%). Средний возраст покупателей интернет-магазинов – 35 лет. Хотя торговые онлайн-площадки были также популярны среди посетителей старше 80 лет. Интересно, что в феврале жители республики чаще всего отправлялись за интернет-покупками днем по вторникам, в марте – по средам, а в апреле – по пятницам.Так, положительную динамику продемонстрировала Lamoda, увеличив количество уникальных пользователей своего приложения с января по апрель на 27%. При этом в марте активность клиентов оператора Бурятии по установке AliExpress снизилась на 50%. Но уже в апреле трафик не только восстановился, но и вырос более чем в два раза.В целом по России количество установок приложений отечественных маркетплейсов в начале весны выросло на 2%. Так, «СберМаркет» прирос на 9%,Wildberries – на 6% и Ozon – на 3%. При этом в марте клиенты компании на 46% реже, чем в феврале, проявляли интерес к зарубежной торговой площадке AliExpress. В апреле же активность пользователей приложения выросла на 13%.Фото: предоставлено компанией Tele2