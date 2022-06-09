Экономика и бизнес 09.06.2022 в 09:42

Бурятия лишилась лоукостера, способного заменить «Победу»

Запуск рейсов авиакомпании Citrus из Улан-Удэ в Москву отложен из-за санкций
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Текст: Дмитрий Родионов
Бурятия лишилась лоукостера, способного заменить «Победу»
S7 окончательно замораживает проект лоукостера Citrus. В Бурятии новый лоукостер должен был заменить «улетевшую» из региона авиакомпанию «Победа». Материнская компания S7 обещала в Citrus невысокие цены и приличный уровень сервиса при доставке пассажиров из Улан-Удэ до Москвы и Омска (опорного аэропорта новой авиакомпании). Однако из-за введения западных санкций новые самолёты для авиакомпании явно не будут поставлены, и сегодня проект оказался в стадии заморозки.

Между тем, как отметил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев срыв планов вхождения нового лоукостера никак не отразится на пассажиропотоке главных воздушных ворот Бурятии.

- На 2022 год маршрут до Москвы Citrus не планировал, может только в 2023 году, но сегодня у нас открываются новые направления на Сибирь и Дальний Восток. Поэтому мы замораживание данного проекта не заметим, хотя лучше бы он, конечно, присутствовал, - сообщил руководитель улан-удэнского аэропорта.

Пока же известно, что дальнейшую судьбу лоукостера будут решать ближе к концу 2022 года.

Фото: «Номер один»
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