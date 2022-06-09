Имущество бизнесмена-банкрота Алажинова внезапно перешло к Пруидзе

Что Ирина Пруидзе намерена делать с большим приобретением, сказать сложно. Но предположим, что никаких революционных изменений в здании не произойдет и оно продолжит функционировать в давно привычном для местных жителей формате. Ведь место там довольно проходное, микрорайон обжит с советских времен и является густонаселенным.





Напомним, еще несколько лет назад в бизнес-империю Алажиновых входило множество компаний. Самые известные их активы - торговая сеть «Надежда», одноименный СПК «Надежда», а также ООО «Мясной дом Бурятии». Однако в итоге некогда процветающая бизнес-сеть задолжала сотни миллионов рублей и отправилась на банкротство





Теперь былой солидный бизнес Александра Алажинова плавно уходит в прошлое. Параллельно проводится аналогичное банкротство бизнесмена Михаила Алажинова. Оно также находится на стадии реализации имущества.



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Банкротство известного бурятского бизнесмена Александра Алажинова сопровождается неожиданными поворотами. Как стало известно, несколько дней назад произошли внезапные заметные изменения среди лиц, которые становятся новыми собственниками распродаваемого алажиновского имущества.Речь идет о торгах, прошедших ранее.Одним из успешно реализованных лотов был лот №2 - нежилое здание (почти 400 кв. метров) в Улан-Удэ по ул. Намжилова, 6 близ остановки «Акбэс». Вместе с ним был продан земельный участок под данным объектом – тоже площадью почти в четыре сотки. Земля и здание пребывали в залоге у банка ВТБ.Наиболее высокую цену тогда предложила Инга Боноева – 18,8 млн рублей, она и выиграла. Потом произошло странное. «По лоту №2 договор купли-продажи расторгнут по инициативе победителя торгов», - недавно сообщила арбитражный управляющий Анастасия Трускова, которая ведет банкротство бизнесмена.Новый договор заключен с Ириной Пруидзе. На торгах она чуть-чуть не победила - заняла второе место, предложив 18,2 млн рублей.