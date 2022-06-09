Экономика и бизнес 09.06.2022 в 10:13

Имущество бизнесмена-банкрота Алажинова внезапно перешло к Пруидзе

Это сюрприз, так как ранее оно уходило совсем в другие руки
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Текст: Петр Санжиев
Имущество бизнесмена-банкрота Алажинова внезапно перешло к Пруидзе
Банкротство известного бурятского бизнесмена Александра Алажинова сопровождается неожиданными поворотами. Как стало известно, несколько дней назад произошли внезапные заметные изменения среди лиц, которые становятся новыми собственниками распродаваемого алажиновского имущества.

Речь идет о торгах, прошедших ранее.

Одним из успешно реализованных лотов был лот №2 - нежилое здание (почти 400 кв. метров) в Улан-Удэ по ул. Намжилова, 6 близ остановки «Акбэс». Вместе с ним был продан земельный участок под данным объектом – тоже площадью почти в четыре сотки. Земля и здание пребывали в залоге у банка ВТБ.

Наиболее высокую цену тогда предложила Инга Боноева – 18,8 млн рублей, она и выиграла. Потом произошло странное. «По лоту №2 договор купли-продажи расторгнут по инициативе победителя торгов», - недавно сообщила арбитражный управляющий Анастасия Трускова, которая ведет банкротство бизнесмена.

Новый договор заключен с Ириной Пруидзе. На торгах она чуть-чуть не победила - заняла второе место, предложив 18,2 млн рублей.

Что Ирина Пруидзе намерена делать с большим приобретением, сказать сложно. Но предположим, что никаких революционных изменений в здании не произойдет и оно продолжит функционировать в давно привычном для местных жителей формате. Ведь место там довольно проходное, микрорайон обжит с советских времен и является густонаселенным.

Напомним, еще несколько лет назад в бизнес-империю Алажиновых входило множество компаний. Самые известные их активы - торговая сеть «Надежда», одноименный СПК «Надежда», а также ООО «Мясной дом Бурятии». Однако в итоге некогда процветающая бизнес-сеть задолжала сотни миллионов рублей и отправилась на банкротство.

Теперь былой солидный бизнес Александра Алажинова плавно уходит в прошлое. Параллельно проводится аналогичное банкротство бизнесмена Михаила Алажинова. Оно также находится на стадии реализации имущества.

Фото: pixabay.com
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