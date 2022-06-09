Экономика и бизнес 09.06.2022 в 11:40

Рудник Ирокинда поддержит 9 социально значимых проектов на севере Бурятии

На их реализацию предприятие выделило 500 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
Рудник Ирокинда поддержит 9 социально значимых проектов на севере Бурятии
Рудник «Ирокинда», входящий в состав международной компании Nordgold, совместно с администрацией Муйского района Бурятии объявляет итоги конкурса социальных проектов «Добывая лучшее будущее». Экспертная комиссия конкурса определила 9 инициатив местных жителей, на реализацию которых предприятие выделило 500 тысяч рублей.

Цель конкурса «Добывая лучшее будущее» - поддержка инициатив граждан и организаций в решении социально значимых проблем своих территорий.

«Вот уже восьмой год конкурс «Добывая лучшее будущее» даёт прекрасную возможность для реализации интересных, социально значимых идей. В этот раз мы поддержали девять инициатив. Важно, что при реализации проектов происходит объединение ресурсов власти, бизнес-сообщества и населения», - сказал руководитель управления по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию компании Nordgold Андрей Наумов.

«Данный конкурс позволяет нашим инициативным жителям реализовывать прекрасные идеи, опираясь на свои таланты, возможности, стремления. У всех проектов, по большому счёту, одна задача – сделать жизнь на местах интереснее и лучше. Отрадно, что у нас много постоянных участников, которые ежегодно масштабируют свои проекты. Конечно, мы благодарны компании Nordgold за финансирование и поддержку конкурса. Надеемся, что наше многолетнее сотрудничество будет продолжаться», - сказала председатель совета региональной общественной организации развития гражданских инициатив «Клуб Фирн» - оператора конкурса «Добывая лучшее будущее» Елена Ильина.

Получившие грантовую поддержку 9 проектов будут реализованы до 30 ноября 2022 года. В частности, детско-юношеская спортивная школа в посёлке Таксимо закупит форму, мячи и другой спортинвентарь для занятий баскетболом. Совет женщин Муйского района на базе общеобразовательной школы создаст класс медиков. Отдел культуры и архивного дела администрации района совместно с волонтёрами и местными туристами организуют экспедицию на место зимовки первого в Забайкалье временного острога русского землепроходца XVII века Максима Перфильева, где установят памятный знак на слиянии рек Витима и Куанды.

Территориально общественный совет «Лучший» оборудует места для отдыха молодёжи, а ТОС «Синильга» установит беседку для настольных игр. Инициативная группа «Дети солнца», которая работает при доме творчества «Радуга», откроет театральную студию, Центр дополнительного образования детей «Созвездие» обновит экспозицию национальных костюмов историко-краеведческого музея «Родник», Муйская городская библиотека организует цикл познавательных мероприятий знакомства с культурой бурят через национальный костюм, а также выпустит брошюру «Люди легенды Муйской долины».

Oбщиe итoги peaлизoвaнныx пpoeктoв бyдyт пoдвeдeны в дeкaбpe 2022 гoдa.

Справка

Рудник Ирокинда расположен в Муйском районе республики Бурятии. Он осуществляет добычу золотосодержащей руды подземным способом. На предприятии работает более 800 человек.
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