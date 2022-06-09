МегаФон обнулил мобильный трафик в TenChat

МегаФон первым в России обнулил мобильный интернет-трафик для всех своих абонентов в TenChat – российской деловой социальной сети. Благодаря приложению клиенты МегаФона смогут общаться и находить новые бизнес-контакты, не думая о состоянии счета.Как сообщили в пресс-службе компании, с 9 июня МегаФон отменил тарификацию в сервисе для частных и корпоративных клиентов. Пользоваться приложением можно без подключения дополнительных опций даже при отрицательном балансе.«В 2022 году TenChat стал одним из самых быстрорастущих мобильных приложений в сети МегаФона. В мае мобильный трафик в сервисе вырос более чем в 50 раз по сравнению с началом этого года. Мы хотим поддержать наших клиентов, которые ищут возможности для развития собственного бизнеса или новую работу, и автоматически обнуляем трафик на этот набирающий популярность сервис», – говорит Дмитрий Рудских, директор по продуктовому маркетингу МегаФона.В социальной сети TenChat пользователи находят партнеров, работу, инвесторов, новые проекты, подрядчиков, потенциальных клиентов и следят за экспертным контентом.«В TenChat уже более 1 миллиона пользователей, при этом около 40% нашей аудитории — абоненты МегаФона. Наше партнерство особенно актуально в текущей ситуации, когда предприниматели и самозанятые — движущая сила экономики. Именно они составляют более половины пользователей TenChat. Благодаря обнулению трафика в нашей социальной сети от МегаФона можно решать свои деловые задачи, не беспокоясь о состоянии счета, и в любое время находить новые проекты и возможности для бизнеса», – комментирует Семён Теняев, основатель социальной сети TenChat.По данным МегаФона, наибольшая деловая активность в сервисе зафиксирована в Москве – на столицу России пришлось 18% от общего мобильного трафика в TenChat. В рейтинг регионов с наибольшим потреблением трафика в этом приложении также вошли Санкт- Петербург, Краснодар, Самара и Новосибирск.TenChat — социальная сеть для активных людей, объединяющая предпринимателей, сотрудников, фрилансеров и лидеров мнений на одной платформе. Приложение подстраивается под интересы каждого и одинаково подходит как для развлечения, так и для рабочих задач. Лента соцсети отличается “умным” алгоритмом «Зевс», который блокирует некачественный контент. А суперапп-архитектура TenChat включает в себя десятки мини-сервисов — от проверки контрагентов до поиска госзакупок. Количество пользователей TenChat уже превышает 1 млн человек.Фото: предоставлено компанией МегаФон