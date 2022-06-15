Бизнес общепита, строительства и торговли масштабируется быстрее всех в России — Корпорация МСП

Корпорация МСП на основе агрегированных данных ФНС и единого реестра субъектов МСП выявила регионы, в которых бизнес масштабируется быстрее всего. Так, по итогам 2021 года лидерами по приросту количества таких переходов стали Мурманская, Калужская, Псковская, Курская, Тверская области, Чувашская и Удмуртская Республики, а также Марий Эл.Эти данные свидетельствуют о том, что в упомянутых регионах становится все больше предприятий, которые в течение года переходят из категории микро- в малый бизнес, из микро- сразу в средний и из малого в средний.Корпорация МСП также выделила в общем объеме предприятий те сектора, которые масштабируются быстрее других. В целом по стране наилучшую динамику показывают ресторанный бизнес, доставка продуктов, строительство, а также неспециализированная оптовая и розничная торговля. Объединить разрозненные данные ведомств удалось с помощью собственного сервиса «Статистика» на МСП.РФ.«Показатели переходов предприятий из одной категории в другую — это дополнительные факторы для оценки «самочувствия» бизнеса. Они помогают более комплексно оценить степень развития МСП и драйверы, которые способствуют его развитию в регионах. Серьезным подспорьем предпринимателям стали меры господдержки: в строительной отрасли одним из важных факторов была льготная ипотека, а в сфере общепита — господдержка малого и среднего бизнеса вкупе с адаптацией бизнеса к новым реалиям и развитием новых направлений, таких как онлайн-заказы, работа «на вынос», доставка готовых блюд», — комментирует полученные денные генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркивая, что меры поддержки должны способствовать переходу бизнеса из одной группы в другую.В ряде регионов в течение года некоторые микропредприятия росли так быстро, что перескочили этап малого бизнеса, сразу перейдя в категорию среднего. По этому показателю в числе лидеров — Волгоградская и Калужская области, Чувашская Республика, ЯНАО, Сахалинская область, Мордовия, Челябинская область, ХМАО, Калининградская и Саратовская области.Больше всего таких компаний оказалось в сфере строительства, ресторанного бизнеса, доставки и перевозки грузов автотранспортом. Также среди отраслей-лидеров — оптовая торговля фруктами и овощами, а также компьютерными устройствами, строительные специализированные работы и выращивание зерновых.Регионами, где за год отмечен наибольший прирост переходов из малого в средний бизнес, помимо Курганской области, стали Архангельская область и Удмуртская Республика, а также Псковская, Курская и Новгородская области, Республика Алтай и Мурманская область. Здесь лидирующими сферами стали строительство и торговля автомобилями.В то же время из проанализированных Корпорацией МСП данных следует, что регионами-лидерами по количеству переходов из категории «Микробизнес» в малый бизнес стали Краснодарский край, Московская область, Удмуртия, Тюменская область, Крым и Амурская область. Больше всего предприятий, перешедших из малого в средний бизнес, насчитывалось в Москве, Приморье, Краснодарском крае, Ростовской области, Башкортостане и Удмуртии. По количеству перехода компаний из категории «Микробизнеса» в средний впереди других регионов Москва, Татарстан, Челябинская, Калининградская, Ростовская и Новосибирская области.Фото: «Номер один»