На Озёрном ГОКе в Бурятии начался монтаж основного технологического оборудования

На Озёрном ГОКе начался монтаж основного технологического оборудования для обогатительной фабрики, в частности, одного из основных производственных узлов предприятия – дробильного комплекса. Как сообщили в пресс-службе комбината, уже собраны дробилка, грохот, подборщик просыпи, пластинчатый питатель, часть опорных металлоконструкций. В ближайшее время ожидается поставка приёмного бункера.В процессе монтаж мельницы отделения измельчения обогатительной фабрики. Барабан мельницы МПСИ и часть сегментов барабана мельницы МШЦ находятся на ГОКе, остальные сегменты поступят на предприятие до конца июня.Продолжаются поставки остального оборудования – как для обогатительной фабрики так и для объектов инфраструктуры Озерного ГОКа. Основной грузопоток в соответствии с проектом осуществляется из Читы, где находится склад временного хранения для грузов предприятия.Выход горно-обогатительной фабрики по производству цинковых и свинцовых концентратов на производственную мощность до 6 млн тонн руды в год запланирован на 2023 г.Фото: предоставлено Озёрным ГОКом