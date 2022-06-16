Экономика и бизнес 16.06.2022 в 16:25

На Озёрном ГОКе в Бурятии начался монтаж основного технологического оборудования

Выход предприятия на производственную мощность запланирован на 2023 год
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Текст: Константин Воронов
На Озёрном ГОКе в Бурятии начался монтаж основного технологического оборудования
На Озёрном ГОКе начался монтаж основного технологического оборудования для обогатительной фабрики, в частности, одного из основных производственных узлов предприятия – дробильного комплекса. Как сообщили в пресс-службе комбината, уже собраны дробилка, грохот, подборщик просыпи, пластинчатый питатель, часть опорных металлоконструкций. В ближайшее время ожидается поставка приёмного бункера.

В процессе монтаж мельницы отделения измельчения обогатительной фабрики. Барабан мельницы МПСИ и часть сегментов барабана мельницы МШЦ находятся на ГОКе, остальные сегменты поступят на предприятие до конца июня.

Продолжаются поставки остального оборудования – как для обогатительной фабрики так и для объектов инфраструктуры Озерного ГОКа. Основной грузопоток в соответствии с проектом осуществляется из Читы, где находится склад временного хранения для грузов предприятия.

Выход горно-обогатительной фабрики по производству цинковых и свинцовых концентратов на производственную мощность до 6 млн тонн руды в год запланирован на 2023 г.

Фото: предоставлено Озёрным ГОКом
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