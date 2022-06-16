Доходы исполнены на 99,4%

«Публичные слушания являются одним из инструментов обеспечения прозрачности бюджетного процесса для общества, для жителей Бурятии. В публичных слушаниях вправе принять участие все желающие. Они могут внести свои предложения, замечания» - выступил на открытии слушаний Владимир Павлов, председатель Народного Хурала. Он вел слушания.

«Преодолена многолетняя тенденция сокращения посевных площадей зерновых культур. В 2021 г. они увеличились на пять тысяч гектаров. С 61 тыс. гектаров до 66 тыс.» - порадовал он.

«Итоги достигнуты хорошие. Хочу пожелать, чтобы мы так же работали и в 2022 г., и всегда. Ковидный период мы прошли. Мы беспокоились, что могли недополучить доходы, но проведенная работа позволила сохранить потенциал. Наш народ видит, как работает экономика, преображается социальная сфера» - подытожил он, напомнив о ряде значимых проектов (Центр ядерной медицины, развитие республиканского онкодиспансера, строительство крупных спортивных объектов, массе школ, детсадов, дорог и др.).

В стенах бурятского парламента прошло обсуждение законопроекта об исполнении республиканского бюджета за прошлый год.Бюджет республики традиционно является живым, изменяющимся документом.Как отметил Александр Бардунаев, председатель комитета Хурала по бюджету, налогам и финансам, в течение 2021 г. в бюджет вносилось шесть пакетов изменений. «Вносились поправки как со стороны правительства, так и со стороны депутатов, которые болеют за развитие своих округов», - сказал он.И теперь были подведены окончательные итоги.Параметры бюджета выдержаны практически идеально. Министр финансов Георгий Мадаев в своем выступлении отметил, что доходы составили 96,4 млрд. рублей (99,4% к уточненным плановым назначениям), а расходы – 97,2 млрд. рублей (97,5% к уточненной бюджетной росписи). Дефицит был на уровне двух процентов. А госдолг республики оставил по итогам года 15,9 млрд рублей, т. е. в пределах, разрешенных Бюджетным кодексом РФ.Налоговые, неналоговые доходы бюджета выросли в сравнении с 2020 г. на 29,8%. План их сбора был превышен на 2,2% - поступило 36,5 млрд. Здесь заметно выросли поступления по налогу на прибыль - на 83,2%, по НДФЛ на 9,4%, по акцизам на 21,8%, по налогу на имущество на 14,6%, по УСНО на 34,8%.Другую часть доходов составили безвозмездные поступления из федерального бюджета – 59,9 млрд рублей. В т. ч. поступали дотации на финансирование «коронавирусных» мероприятий.Расходная часть бюджета, как обычно, основывалась на программном принципе. Бурятия осуществляла 25 госпрограмм, распределенным по четырем направлениям: соцсфера, реальный сектор экономики, инфраструктура, совершенствование госуправления.К слову, удержание дефицита республиканского бюджета на уровне в два процента (0,7 млрд рублей) можно назвать достойным итогом. Председатель Счетной палаты Бурятии Евгений Пегасов в ходе слушаний отметил, что отчетный период был завершен с дефицитом в 0,7 млрд рублей вместо запланированных 3,3 млрд рублей в результате хорошей работы.Интересно, что республика отказалась от эмиссии своих государственных ценных бумаг. Вместо этого средства были привлечены посредством дополнительного кредитования в коммерческих банках, а также получения бюджетных кредитов.Бюджет имел ярко выраженную социальную направленность. «На развитие социальной сферы в рамках 8 государственных программ исполнено 69,3 млрд. рублей или 71,4% от общей суммы расходов», - подчеркнул в докладе министр финансов Бурятии.По сравнению с 2020 г. объем расходов на социальную сферу возрос на 8,5 млрд рублей или на 14,0%. В т. ч. по отрасли образования на 2,7 млрд рублей (на 13,0%), по социальной поддержке граждан – на 6,1 млрд рублей (на 42,0%), а в здравоохранении – на 0,7 млрд рублей (на 3,9%).Сработали нормально. Например, госпрограмма «Развитие здравоохранения» была выполнена на 99,1%, «Развитие образования и науки» на 99,3%, «Социальная поддержка граждан» на 99%.По направлению реального сектора экономики шла работа также по 8 госпрограммам. Правда, на них пришлось чуть больше семи процентов от общих расходов бюджета-2021. Значительно меньше, чем на соцнаправление. Однако здесь сумма расходов тоже выросла по сравнению с предшествующим годом почти на два процента.Осуществлялась поддержка развития промышленности, малого и среднего предпринимательства и др.«Оказана гарантийная поддержка 94 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 755 млн. руб.. Это позволило привлечь в экономику республики 1713,7 млн. руб. кредитных средств», - привел пример Георгий Мадаев.Министр особенно выделил такой прошлогодний факт.Не прекращалось оснащение агроотрасли Бурятии современной техникой. В прошлом году сельхозтоваропроизводители приобрели технику, оборудование на 308,8 млн. рублей. Из них 145,7 млн. были обеспечены с помощью господдержки.Центр «Мой бизнес» в 2021 г. оказал поддержка 10 918 гражданам, планировавшим начать предпринимательскую деятельность (в 2020 г. - 9 334). При поддержке Центра зарегистрировали свое дело 445 малых, средних предпринимателей - на 120 больше, чем в предшествующем году.Обстоятельно было доложено участникам слушаний и по другим крупным блокам - развитию инфраструктуры и совершенствованию госуправления.Общее положительное движение республики вперед признали все. Тем не менее, выступившие на слушаниях указали на моменты, которые требуют дополнительного внимания.Дмитрий Швецов, председатель «аграрного» комитета Хурала, сообщил, что удельный вес расходов на госпрограммы по развитию агропрома и сельских территорий в последнее время снизился (в общих расходах бюджета Бурятии) с 1,65% в 2019 г. до 1,37% в 2021 г. Депутат с тревогой заметил, что «несмотря на рекордный урожай прошлого года» общий объем производства продукции сельского хозяйства не увеличился.«Причиной этого является сокращение объемов производства в хозяйствах населения». – указал он.Оратор констатировал, что не выполняется задача по самообеспечению республики продукцией местного производства. «Как отрасль будет развиваться дальше?», - задался он вопросом и сообщил, что по предварительным итогам Всероссийской переписи населения, доля сельского населения Бурятии продолжает уменьшаться, а городского - расти.Дмитрий Швецов предложил разработать «дорожную карту» по развитию молочной и мясной отрасли, ускорить модернизацию агропромышленного комплекса, нарастить грантовую поддержку малых форм хозяйствования и, в целом, увеличить бюджетное финансирование сельских госпрограмм.Глава «социального» комитета Хурала Игорь Марковец, отметив ряд положительных моментов, обратил внимание публичных слушаний на необходимость увеличить штатное расписание органов, которые занимаются вопросами опеки и попечительства.Также он поднял тему зарплат в системе образования. «По допобразованию средняя зарплата выглядит, вроде бы, неплохо – 46 тыс. рублей. Но мы прекрасно знаем, что у молодых специалистов зарплата – 19 с небольшим тысяч», - выступил Игорь Марковец.Были и другие выступления, в которых поднимались нерешенные проблемы.«Правительством проведена огромная работа по реализации этого закона (о бюджете республики на 2021 г. – прим.), Народным Хуралом проведена работа, комитетом по бюджету. Все комитеты в течение года заслушивали соответствующие министерства и ведомства по своим направлениям. Хочу поблагодарить депутатов всех комитетов», - выступил Владимир Павлов в заключительной части слушаний.Также он выразил слова благодарности в адрес главы Бурятии, муниципальных органов власти и всех, кто участвовал в разработке, принятии и реализации бюджета-2021.Председатель Народного Хурала высказал уверенность, что совместными усилиями в республике преодолеют трудности.Публичные слушания не выявили каких-то серьезных нарушений. Все увидели, что бюджет-2021 был исполнен хорошо. Участники приняли ряд рекомендаций и одобрили обсуждаемый законопроект. Теперь он будет вынесен на сессию Хурала.