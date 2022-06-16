Экономика и бизнес 16.06.2022 в 21:27

В Улан-Удэ открылся первый фармацевтический хаб СБЕР ЕАПТЕКИ

У жителей появилась возможность заказывать медикаменты на дом
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В Улан-Удэ открылся первый фармацевтический хаб СБЕР ЕАПТЕКИ
В преддверии Дня медицинского работника, который вся страна будет отмечать в эти выходные, в столице Бурятии прошло открытие первого фармацевтического хаба СБЕР ЕАПТЕКИ и пункта выдачи заказов в филиале банка.

«Наша аптека представляет клиентам уникальный сервис, который позволяет людям заботиться о своем здоровье и здоровье близких людей. Любой человек может лично прийти в аптеку за лекарствами или заказать доставку безрецептурных препаратов на удобное время», - рассказал на открытии Артур Гурьянов, директор региона Сибирь-Дальний Восток СБЕР ЕАПТЕКИ.

Артур Гурьянов провел небольшую экскурсию по хабу СБЕР ЕАПТЕКИ, где представлено более 12 тысяч наименований лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Вдоль стены хаба стоят несколько морозильных камер, на каждой из которых отмечена необходимая температура для хранения определенных медикаментов. Рядом стеллаж с заказами клиентов и рабочие места сборщиков заказов. В среднем, на сбор заказа уходит не более 3 минут.


«Для того, чтобы сделать заказ, можно зайти в приложение или на сайт компании. Клиент может просто набрать в поисковой строке название медикамента, либо ввести необходимое действующее вещество, либо сканировать штрих-код. Более того, клиенты могут войти в личный кабинет по Сбер ID, а у подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ есть возможность заказывать лекарства без дополнительной платы за доставку. Оплатить заказ можно и бонусами СберСпасибо, получив до 99% скидки в обмен на бонусы», - подсказал директор.

На пункте выдачи заказов СБЕР ЕАПТЕКи, расположенном в 47 квартале в филиале Сбербанка, удалось пообщаться с одним из клиентов сервиса. Как отметил улан-удэнец Евгений, он приехал за заказом самостоятельно, потому что приобрел рецептурный препарат. На эту категорию лекарств доставка до дома не распространяется – по закону их нужно забирать в пунктах выдачи при обязательном предъявлении рецепта.  

«Я проживаю в микрорайоне Энергетик, регулярно пользуюсь приложением и заказываю лекарства. Единственное – рецептурные заказы нужно получать самому, в связи с этим, самое удобное для меня расположение здесь, на проспекте Строителей. Получать заказы удобно, весь ассортимент представлен в приложении», - прокомментировал Евгений.

Доставка лекарств от СБЕР ЕАПТЕКА работает с 9:00 до 21:00, в четырех временных диапазонах. Если же покупатель хочет самостоятельно забрать заказ или приобретает рецептурный препарат, он может посетить два пункта выдачи – по улице Бабушкина, 208 или на проспекте Строителей, 18. Всего в России филиалы компании представлены в 63 регионах России 106 фармацевтическими хабами и 7500 пунктами самовывоза.

«Сегодня сделан еще один шаг для удобства наших клиентов. Здоровье – самое важное, что есть у человека и наша задача сделать сервис максимально доступным. В этом нам помогают пункты выдачи заказав, организованные прямо в офисе банка», - рассказал председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.
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