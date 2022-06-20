Экономика и бизнес 20.06.2022 в 17:07

В Улан-Удэ внезапно изменили муниципальный контракт на 13 млрд рублей

Он был подписан с фирмой, за которой стоят компании с Кипра
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ внезапно изменили муниципальный контракт на 13 млрд рублей
Затянувшаяся реконструкция правобережных очистных сооружений Улан-Удэ уже давно ушла из сферы общественного внимания. Устав разбираться в непонятном положении на этой огромной дорогостоящей стройке, многие уже махнули на нее рукой. А там происходят интересные события.

14 июня был неожиданно изменен ранее заключенный муниципальный контракт. Он предполагает реконструкцию очистных на основе скорректированной проектной документации. Корректировка документации, напомним, стала необходима, т. к. в ней обнаружились серьезные недоработки.

Контракт был заключен между «Улан-Удэстройзаказчиком» и московским ООО «ИБТ». Первый выступает в качестве муниципального заказчика от имени Улан-Удэ. Второе является генеральным подрядчиком. Объект работ называется довольно витиевато «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс. Корректировка». Насколько удачным окажется продолжение реконструкции главных очистных столицы Бурятии, покажет только время.

Учредителями «ИБТ» являются две компании с Кипра – «Вилен Лимитед» и «Волахан Инвестментс Лимитед». Запись о них была внесена в российский ЕГРЮЛ в один и тот же день 07.06.2019.

Цена контракта составляет 12,9 млрд рублей. Улан-удэнская сторона, согласно контракта, будет производить оплату работ не позднее 15 рабочих дней с даты подписания документов о приемке.

Отметим, что заключению контракта с московским ООО «ИБТ» предшествовали примечательные события. Открытый конкурс в электронной форме оказался несостоявшимся – на участие не было подано ни одной заявки.

По итогам внеплановой документарной проверки, которую провела инспекция комитета по финансам мэрии Улан-Удэ, инспекция дала согласие на заключение контракта с подрядчиком ООО «ИБТ».

Заключенный вскоре подробный апрельский контракт, вроде бы, предусмотрел все аспекты сотрудничества сторон. Однако вдруг понадобилось внести в него изменения.

В документах сейчас появилась новая отметка, что 14.06.2022 контракт был обновлен в реестре контрактов. Основанием для изменения было указано «включение субподрядчиков». Есть и информация о субподрядчике. Это улан-удэнское ООО «Сетьстройпроект», находящееся на ул. Сахьяновой.

Договор между Улан-Удэ и московской фирмой был заключен 4 апреля. А договор субподряда – 5 апреля.

Субподрядчик обязался выполнять многие строительно-монтажные работы, предусмотренные проектной документацией. Причем на субподрядчика придется освоение основной суммы контракта – 8,8 млрд из 12,9 млрд.  Это около двух третей от общей суммы.

Недавно на заседании в стенах Народного Хурала зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, курирующий вопросы инфраструктуры, пояснил положение по очистным.

«Сделали невероятный такой шаг, когда снижаешь мощность самого сооружения со 180 до 130 (тысяч кубометров стоков в сутки – прим.), при этом получив денежных средств в четыре раза больше», - удовлетворенно сказал он.

Чиновник тогда напомнил слушавшим его, что раньше стоимость объекта была три «с копейками» миллиарда рублей, а сейчас порядка 13 млрд рублей.

«И 12,8 млрд уже выделили, мы зашли в процесс по дальнейшей реконструкции сооружения», - также заявил г-н Луковников.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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очистные сооружения

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