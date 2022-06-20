В Улан-Удэ внезапно изменили муниципальный контракт на 13 млрд рублей

Затянувшаяся реконструкция правобережных очистных сооружений Улан-Удэ уже давно ушла из сферы общественного внимания. Устав разбираться в непонятном положении на этой огромной дорогостоящей стройке, многие уже махнули на нее рукой. А там происходят интересные события.14 июня был неожиданно изменен ранее заключенный муниципальный контракт. Он предполагает реконструкцию очистных на основе скорректированной проектной документации. Корректировка документации, напомним, стала необходима, т. к. в ней обнаружились серьезные недоработки.Контракт был заключен между «Улан-Удэстройзаказчиком» и московским ООО «ИБТ». Первый выступает в качестве муниципального заказчика от имени Улан-Удэ. Второе является генеральным подрядчиком. Объект работ называется довольно витиевато «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс. Корректировка». Насколько удачным окажется продолжение реконструкции главных очистных столицы Бурятии, покажет только время.Учредителями «ИБТ» являются две компании с Кипра – «Вилен Лимитед» и «Волахан Инвестментс Лимитед». Запись о них была внесена в российский ЕГРЮЛ в один и тот же день 07.06.2019.Цена контракта составляет 12,9 млрд рублей. Улан-удэнская сторона, согласно контракта, будет производить оплату работ не позднее 15 рабочих дней с даты подписания документов о приемке.Отметим, что заключению контракта с московским ООО «ИБТ» предшествовали примечательные события. Открытый конкурс в электронной форме оказался несостоявшимся – на участие не было подано ни одной заявки.По итогам внеплановой документарной проверки, которую провела инспекция комитета по финансам мэрии Улан-Удэ, инспекция дала согласие на заключение контракта с подрядчиком ООО «ИБТ».Заключенный вскоре подробный апрельский контракт, вроде бы, предусмотрел все аспекты сотрудничества сторон. Однако вдруг понадобилось внести в него изменения.В документах сейчас появилась новая отметка, что 14.06.2022 контракт был обновлен в реестре контрактов. Основанием для изменения было указано «включение субподрядчиков». Есть и информация о субподрядчике. Это улан-удэнское ООО «Сетьстройпроект», находящееся на ул. Сахьяновой.Договор между Улан-Удэ и московской фирмой был заключен 4 апреля. А договор субподряда – 5 апреля.Субподрядчик обязался выполнять многие строительно-монтажные работы, предусмотренные проектной документацией. Причем на субподрядчика придется освоение основной суммы контракта – 8,8 млрд из 12,9 млрд. Это около двух третей от общей суммы.Недавно на заседании в стенах Народного Хурала зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, курирующий вопросы инфраструктуры, пояснил положение по очистным.«Сделали невероятный такой шаг, когда снижаешь мощность самого сооружения со 180 до 130 (тысяч кубометров стоков в сутки – прим.), при этом получив денежных средств в четыре раза больше», - удовлетворенно сказал он.Чиновник тогда напомнил слушавшим его, что раньше стоимость объекта была три «с копейками» миллиарда рублей, а сейчас порядка 13 млрд рублей.«И 12,8 млрд уже выделили, мы зашли в процесс по дальнейшей реконструкции сооружения», - также заявил г-н Луковников.Фото: пресс-служба правительства Бурятии