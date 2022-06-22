Экономика и бизнес 22.06.2022 в 11:44

Tele2: жители Бурятии вошли в топ-3 активных абонентов по обмену минут на смартфоны

Уникальным предложением уже воспользовались тысячи клиентов
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Текст: Константин Воронов
Tele2: жители Бурятии вошли в топ-3 активных абонентов по обмену минут на смартфоны
Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал популярность услуги обмена минут на скидку на смартфоны среди клиентов компании в макрорегионе «Байкал и Дальний Восток». Уникальным предложением уже воспользовались тысячи клиентов. Из них 16% – жители Бурятии.

Как напомнили в компании, акция «Обмен минут на Xiaomi» стартовала в ноябре прошлого года. У абонентов оператора появилась возможность обменять накопленные минуты на скидку на смартфон. Ее размер варьируется от 1000 до 4000 рублей. В тройку лидеров среди клиентов Tele2 по обмену минут на скидку на смартфоны в регионах «Байкала и Дальнего Востока» вошли жители Бурятии, 16% от числа всех абонентов, участвующих в акции. На втором месте – приморцы, возглавили рейтинг – иркутяне.

Клиенты оператора активнее обменивали минуты на скидку при покупке смартфона в декабре прошлого года, в преддверии новогодних праздников, и весной. Так, с марта по май 2022 года 67% продаж пришлось на смартфоны в ценовом сегменте до 15000 рублей. На более дорогие модели – 33%. В рамках акции 52% всех приобретенных смартфонов были куплены с максимальной скидкой.

Учитывая интерес со стороны клиентов к акции, оператор совместно с партнером постоянно обновляют перечень смартфонов, доступных для покупки. В числе последних новинок акции – смартфон Redmi Note 11 стоимостью от 20 990 рублей. В июне список также пополнили премиальные девайсы: Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 Gb), Xiaomi 11 Lite NE 5G (128 и 256 Gb) и линейка моделей Xiaomi 12 Подробнее об условиях акции на сайте оператора.

«В рамках «Других правил» мы еще в прошлом году запустили ряд уникальных предложений с нашими партнерами для клиентов компании. Минуты стали новой универсальной валютой, которые возможно обменять на кино или скидку на смартфон. Если минут недостаточно, то их легко можно докупить на «Маркете Tele2». Воспользоваться предложением можно неоднократно и получить скидку до 12000 рублей», - комментирует коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Мария Лыкова.

Фото: предоставлено Tele2
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сотовая связь

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