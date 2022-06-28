Экономика и бизнес 28.06.2022 в 10:47

В Бурятии суммарная задолженность по зарплате увеличилась на 4 процента

На 1 июня предприятия задолжали работникам 4,8 млн рублей
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии суммарная задолженность по зарплате увеличилась на 4 процента
На 1 июня 2022 года суммарная задолженность по заработной плате составила 4,8 млн рублей. По сравнению с 1 мая 2022 г. увеличилась на 4%. Об этом сообщает пресс-служба Бурятстата.

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 76,3 % приходилось на транспорт, 20,1 % – на управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, 3,5 % – на строительство.

Так, задолженность в организации ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии» осталась на прежнем уровне, увеличилась задолженность в организации Некоммерческая Ассоциация «Торговый Союз», появилась задолженность в организации ООО «Байкал-Сервис».

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 июня 2022 года составила 33 человека. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника составила 147727 рублей, из них в организациях транспорта – 265786 рублей, в организациях по управлению недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 140286 рублей, в организациях строительства – 14333 рубля.

"Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств", - добавили в пресс-службе Бурятстата.
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зарплата долги по зарплате

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