Экономика и бизнес 28.06.2022 в 17:39

В Бурятии «Бест Плюс» пожаловался на строительный кризис

Компания рассказала о долгах перед поставщиками и подрядчиками в размере 90 млн рублей
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии «Бест Плюс» пожаловался на строительный кризис
Информацию о текущем состоянии одной из крупнейших строительных компаний Бурятии раскрыл ее представитель в суде по делу о взыскании неустойки.

Так, жительница Бурятии подала иск к ООО «Бест Плюс». Его суть в том, что она по договору долевого участия приобрела квартиру в строящемся доме. Был установлен срок передачи объекта – 3 квартал 2020 года. Однако фактически квартира ей досталась в декабре 2021 года.

Женщина потребовала в суде взыскать с компании 236 тысяч рублей. Представитель «Бест Плюс» во время разбирательства просил уменьшить сумму до 40 тысяч рублей, мотивируя это, в том числе кризисом в строительной отрасли.

«Просила учесть компенсационный характер неустойки, экономического и строительного кризиса, ответчик является должником по 1091 договору участия в долевом строительстве и имеет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в размере 90 млн рублей», - приводит суд позицию компании.

В итоге первая инстанция присудила истице 100 тысяч рублей неустойки, 50 тысяч рублей штрафа и 5 тысяч рублей – компенсация морального вреда.

Представитель «Бест Плюс» обжаловал это решение в Верховном суде, который снизил неустойку до 70 тысяч рублей, а штраф – до 20 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»

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