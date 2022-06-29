В Бурятии прикрыли пилораму из-за экологических нарушений

Иск предпринимателю из Тарбагатайского района вчинил местный прокурор. Он требовал запретить деятельность ИП до устранения нарушений, выявленных проведенной ранее проверкой.А именно: оснащения территории предприятия емкостями, специально предназначенными для каждого вида отходов в зависимости от класса опасности, разработки и утверждения в установленном порядке журнала первичного учета образования и удаления отходов производства специализированным предприятиям, местам временного хранения или местам вывоза отходов производства и потребления, очистки территории от отходов производства и потреблений.Между тем, предприниматель занимается приемом и отгрузкой древесины. А основным видом деятельности является лесозаготовка.«Пункт приема и отгрузки древесины не поставлен на учет исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, уполномоченным Правительством Республики Бурятия. Деятельность по приемке и отгрузке древесины осуществляет на земельном участке... Договор аренды земельного участка не заключался. На момент проверки на пункте расположен многопильный деревообрабатывающий станок «Алтай-900». Также на момент проверки на пункте приема и отгрузка древесины находится: необработанный пиломатериал: сосна, лиственница, обработанная древесина в виде бруса около, доска», - рассказал представитель прокуратуры в суде.Однако Тарбагатайский райсуд отказал прокурору в иске. После чего последовала апелляционная жалоба в Верховный суд республики. Который не разделил лояльность судьи первой инстанции:«В судебном заседании установлено, что территория пункта приема и отгрузки древесины находится в неудовлетворительном состоянии: отходы производства - кора, мусор от выгрузки леса, отходы лесопиления - горбыль, пусковые отходы лесопиления - дрова, смет с территории пункта приема и отгрузки древесины собраны в кучу и размещены на земельном участке, не имеющем твердого покрытия», - пришла к выводу коллегия судей.И вынесла решение: запретить предпринимателю деятельность до устранения нарушений закона, а именно: оснащения территории предприятия емкостями, специально предназначенными для каждого вида отходов в зависимости от класса опасности, разработки и утверждения в установленном порядке журнала первичного учета образования и удаления отходов производства и потребления, документации, свидетельствующей о передаче отходов производства специализированным предприятиям, места временного хранения или местам вывоза отходов производства и потребления, очистки территории от отходов производства и потребления.Фото: «Номер один»