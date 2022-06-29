Экономика и бизнес 29.06.2022 в 09:00

В Бурятии прикрыли пилораму из-за экологических нарушений

Предприниматель не сможет работать, пока не выполнит требования прокурора
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии прикрыли пилораму из-за экологических нарушений
Иск предпринимателю из Тарбагатайского района вчинил местный прокурор. Он требовал запретить деятельность ИП до устранения нарушений, выявленных проведенной ранее проверкой.

А именно: оснащения территории предприятия емкостями, специально предназначенными для каждого вида отходов в зависимости от класса опасности, разработки и утверждения в установленном порядке журнала первичного учета образования и удаления отходов производства специализированным предприятиям, местам временного хранения или местам вывоза отходов производства и потребления, очистки территории от отходов производства и потреблений.

Между тем, предприниматель занимается приемом и отгрузкой древесины. А основным видом деятельности является лесозаготовка.

«Пункт приема и отгрузки древесины не поставлен на учет исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, уполномоченным Правительством Республики Бурятия. Деятельность по приемке и отгрузке древесины осуществляет на земельном участке... Договор аренды земельного участка не заключался. На момент проверки на пункте расположен многопильный деревообрабатывающий станок «Алтай-900». Также на момент проверки на пункте приема и отгрузка древесины находится: необработанный пиломатериал: сосна, лиственница, обработанная древесина в виде бруса около, доска», - рассказал представитель прокуратуры в суде.

Однако Тарбагатайский райсуд отказал прокурору в иске. После чего последовала апелляционная жалоба в Верховный суд республики. Который не разделил лояльность судьи первой инстанции:

«В судебном заседании установлено, что территория пункта приема и отгрузки древесины находится в неудовлетворительном состоянии: отходы производства - кора, мусор от выгрузки леса, отходы лесопиления - горбыль, пусковые отходы лесопиления - дрова, смет с территории пункта приема и отгрузки древесины собраны в кучу и размещены на земельном участке, не имеющем твердого покрытия», - пришла к выводу коллегия судей.

И вынесла решение: запретить предпринимателю деятельность до устранения нарушений закона, а именно: оснащения территории предприятия емкостями, специально предназначенными для каждого вида отходов в зависимости от класса опасности, разработки и утверждения в установленном порядке журнала первичного учета образования и удаления отходов производства и потребления, документации, свидетельствующей о передаче отходов производства специализированным предприятиям, места временного хранения или местам вывоза отходов производства и потребления,  очистки территории от отходов производства и потребления.

Фото: «Номер один»

Теги
пилорама

Все новости

Бизнесу Бурятии возместят часть затрат на покупку нового оборудования
29.06.2022 в 11:02
На Украине погиб сержант-разведчик из танковой бригады
29.06.2022 в 10:46
В Улан-Удэ на все лето перекроют проезд по улице Пушкина
29.06.2022 в 10:36
Прокуратура Бурятии нашла нарушения в колонии, где сидит Жамбалов
29.06.2022 в 10:34
В Улан-Удэ из-за жары дороги стали поливать водой
29.06.2022 в 10:21
В Улан-Удэ публикуют фотографии жуткого ДТП в поселке Светлый
29.06.2022 в 10:00
Самогонщик-подрывник
29.06.2022 в 10:00
В Улан-Удэ виновник гибели 9-летнего мальчика получил 3 года колонии
29.06.2022 в 09:45
В Бурятии прикрыли пилораму из-за экологических нарушений
29.06.2022 в 09:00
В Улан-Удэ произошел пожар в «Пиплс парке»
29.06.2022 в 08:42
ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

Читайте также
Бизнесу Бурятии возместят часть затрат на покупку нового оборудования
Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов
29.06.2022 в 11:02
В Бурятии «Бест Плюс» пожаловался на строительный кризис
Компания рассказала о долгах перед поставщиками и подрядчиками в размере 90 млн рублей
28.06.2022 в 17:39
В Бурятии на человека приходится чуть более 22 кв метров жилья
Это мало даже по минимальным нормам обеспеченности, закрепленным  в Жилищном кодексе РФ
28.06.2022 в 13:44
В Бурятии суммарная задолженность по зарплате увеличилась на 4 процента
На 1 июня предприятия задолжали работникам 4,8 млн рублей
28.06.2022 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru