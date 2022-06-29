Бизнесу Бурятии возместят часть затрат на покупку нового оборудования

В Бурятии малому и среднему бизнесу станут доступны новые меры господдержки. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, субсидии будут предоставляться на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.- Субъектам МСП будет предоставлена субсидия на возмещение 50% оплаченного первого взноса по договорам лизинга. По прямым договорам купли-продажи будут возмещаться 20% от стоимости нового оборудования, - сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.Мерой поддержки могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, которые приобрели новое оборудование с 1 января 2021 года. Приём заявок начнётся с 15 июля в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии