Экономика и бизнес 29.06.2022 в 11:02

Бизнесу Бурятии возместят часть затрат на покупку нового оборудования

Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов
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Текст: Константин Воронов
Бизнесу Бурятии возместят часть затрат на покупку нового оборудования
В Бурятии малому и среднему бизнесу станут доступны новые меры господдержки. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, субсидии будут предоставляться на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Субъектам МСП будет предоставлена субсидия на возмещение 50% оплаченного первого взноса по договорам лизинга. По прямым договорам купли-продажи будут возмещаться 20% от стоимости нового оборудования, - сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Мерой поддержки могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, которые приобрели новое оборудование с 1 января 2021 года. Приём заявок начнётся с 15 июля в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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Бизнесу Бурятии возместят часть затрат на покупку нового оборудования
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