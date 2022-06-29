«Ростелеком» напомнил о правилах проведения земляных работ в Бурятии

«Ростелеком» призывает руководителей организаций и жителей Бурятии и Забайкалья соблюдать регламент проведения земляных работ. С наступлением строительного сезона участились случаи повреждения линий связи ПАО «Ростелеком» во время ремонта и строительства зданий и сооружений, подземных коммуникаций.Как сообщили в пресс-службе компании, согласно действующему законодательству, строительные и земляные работы можно выполнять после письменного согласования органов исполнительной власти города или населенного пункта, а в охранной зоне линий связи — с согласования операторов.«Правила одинаковы и для предприятий, и для населения. Потеря связи из-за повреждения кабеля не только наносит материальный ущерб операторам, но и имеет серьезные социальные последствия. Жители республики и края остаются без интернета, телевидения и телефонной связи, нарушается работа систем связи органов власти и управления, правоохранительных органов, предприятий жизнеобеспечения, населению и организациям невозможно связаться с экстренными службами», — подчеркнул технический директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Баяр Доржиев.Перед проведением земляных работ в охранной зоне линий и сооружений связи необходимо обращаться к представителям районных отделений «Ростелекома». Там же можно уточнить места прохождения линий связи при заключении сделок на приобретение или аренду земельных участков.Несоблюдение этих требований приводит к административной, а в отдельных случаях — к уголовной ответственности. Нарушители возмещают ущерб, который включает восстановительные работы, материалы, затраты от простоя оборудования, судебные издержки.«Ростелеком» совместно с правоохранительными органами ведет работу по поиску нарушителей. В2021 году организации и жители Бурятии и Забайкальского края 19 раз повреждали магистральные линии оптической связи и нанесли ущерб на общую сумму более 3,5 млн рублей.Фото: предоставлено «Ростелекомом»