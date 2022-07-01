Экономика и бизнес 01.07.2022 в 12:35

В Бурятии 15 ресурсоснабжающих организаций уличены в обмане

Фактически понесенные ими расходы оказались меньше тарифных затрат почти на 300 млн рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии 15 ресурсоснабжающих организаций уличены в обмане
Прокуратура Бурятии пресекла факт оказания ООО «Спектр» коммунальных услуг по водоснабжению на территории муниципального образования «Нижнеиволгинское» без установленного тарифа.
По итогам рассмотрения прокурорского представления тариф утвержден,  директор предприятия привлечен к административной ответственности.

Еще в 15 ресурсоснабжающих организациях Бурятии выявлено несоответствие объема фактически понесенных расходов затратам, учтенным при формировании тарифов на общую сумму 293 млн рублей, сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Региональной службой по тарифам эта  сумма по мерам прокурорского реагирования исключена из необходимой валовой выручки этих предприятий в 2021-2022 годах.

Фото: «Номер один»
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