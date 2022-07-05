Бурятию ждет перекройка бюджета

Минфин РФ предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по федеральным госпрограммам, действующих в регионах, на 2023–2025 годы. Сокращение расходов в ближайшие три года необходимо, чтоб «обеспечить сбалансированность» бюджета РФ, сконцентрировать деньги на более насущных направлениях, отметили в ведомстве.Речь идет о самом крупном секвестре расходов за десятилетия и коснется проектов, финансирование которых показало свою недостаточную эффективность, в том числе Крым, космос и дорожную сферу. Тем не менее, часть населения Бурятии может получить даже свою выгоду.Федеральное министерство предложило сократить в регионах расходы по госпрограммам на 1,6 трлн. рублей с целью оптимизации. Все деньги сразу не снимут - в 2023 году госпрограммы сократят на 557 млрд. рублей, далее ежегодно по полтриллиона с лишним. Причина секвестра достаточно очевидна - вместо профицита федерального бюджета, связанного с высокими ценами на энергоносители в первом квартале 2022 года ему на смену придет дефицит - минфин прогнозирует его к концу года на уровне 1,7 трлн. рублей или 1,2% ВВП.Это может быть связано с падением нефтяных доходов из-за проблем с логистикой, действием западных санкций, а также растущими расходами бюджета - на оборону, социальные выплаты и т.д. Точных цифр узнать невозможно - власти засекретили значительную часть расходов, в том числе и на военные цели.Отмечается, что больше всего расходов планируется снять с госпрограммы «Развитие транспортной системы» - 390 млрд рублей за период с 2023 по 2025 годы. Среди программ, которые попадут под сокращение, источники минфина называют «Развитие Крыма и Севастополя», «Космическая деятельность» и «Внешнеполитическая деятельность».Для Бурятии это означает то, что к 2023 году могут быть внесены поправки в бюджет региона, который с осени будет формироваться с учетом предстоящего секвестра расходов, полагает председатель комитета по экономике, депутат Хурала Анатолий Кушнарев.- Ничего удивительного в предстоящей оптимизации нет, на июньской сессии мы уже обсуждали, что в федеральный бюджет будут вноситься существенные изменения, - сообщил председатель комитета. - Естественно, что на фоне экономических сложностей часть госпрограмм будет сокращена применительно к Бурятии, но конкретные цифры пока нам не представлены.Как отметил депутат, речь может идти о госпрограммах, которые были неэффективны, а перераспределение произойдет, «скорее всего, на увеличение социальных выплат и восстановление Донбасса». Депутат отметил, что на июньской сессии депутаты приняли решение направить свыше 100 млн. рублей для поддержки военнослужащих из Бурятии, находящихся на Украине. И подчеркнул, что «предстоят существенные ассигнования для восстановления инфраструктуры Донбасса».Судя по всему, сэкономленные на дорогах, космосе и обустройстве Крыма деньги, не самые, скажем так, актуальные на сегодняшний момент, пойдут как раз на эти цели, а также на поддержку занятости. В Бурятии пока существенного роста безработицы не произошло в связи с неплохой загрузкой градообразующих предприятий - авиазавода, ЛВРЗ, приборостроительного объединения и др., по сравнению с западными регионами страны, зависимыми от импорта и занятых в пострадавших отраслях. Тем не менее, горнодобывающая промышленность, лесопереработка и другие отрасли в Бурятии находятся под давлением, поскольку санкции только начинают действовать и к осени возможно обострение ситуации. И если это произойдет, то не исключен и рост безработицы в Бурятии. Соответственно, возникнет необходимость увеличения социальных выплат и пособий.Видимо, туда и пойдут перераспределенные федеральным центром бюджетные средства.Фото: «Номер один»