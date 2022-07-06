Экономика и бизнес 06.07.2022 в 10:43

Недобросовестный «Малевич»

О новой тенденции в работе общепита Бурятии  - в материале «Номер один»
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Текст: Артем Самсонов
Недобросовестный «Малевич»
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Бурятии о взыскании 776 тыс. рублей долга за аренду и неустойку с ООО «Малевич». Известного в Улан-Удэ кафе, находящегося, как выяснилось, в стадии неисполнения судебного решения со всеми вытекающими из этого последствиями.

Экономический кризис здесь ни при чем - имея  средства для расчета с контрагентами, недобросовестная компания решила «простить» им все долги. О новой тенденции в работе общепита Бурятии  - в материале «Номер один».

«Динамический» подход

В августе 2020 года ООО «Малевич» подписало договор аренды с АО «Универмаг Центральный» для открытия кафе на третьем этаже здания. Арендодатели провели дизайнерский ремонт  на третьем этаже здания на площади Революции, 5, с целью размещения там, как планировалось, якорного арендатора - бара «Малевич».

Условия были очень благоприятные: с первого по третий месяц объявлялись арендные каникулы (отсрочка платежа с постепенной оплатой первых месяцев плюсом к ежемесячной плате) для раскрутки бизнеса. Бар заработал, клиенты появились, чему способствовал удобный график - с 8:00 до 23:00. Согласно данным «Контур-Фокус», ООО «Малевич» в 2020 году за несколько месяцев ударной работы бара  получило выручку в размере 2,1 млн  рублей. Между тем директор ООО «Малевич» Ритта Котлыкова достаточно своеобразно подошла к пониманию льготы об арендных каникулах - как к возможности вообще не платить аренду. Хотя платежеспособность арендатора была очевидной.

Однако на все вопросы арендодателя - а когда, собственно, начнется оплата помещения - отвечала в духе: завтра, потом, давайте подумаем над реструктуризацией и т. д. Но дальше разговоров дело не пошло. Помимо полной неоплаты аренды, бар прилично задолжал и по коммунальным платежам (отопление, электроэнергия, вода и др.).  Используемые баром весьма активно. Не особо заморачивалась гражданка Котлыкова и формальностями. Например, в баре реализовывались крепкие спиртные напитки без алкогольной лицензии, в результате чего в апреле 2021 года Арбитражный суд РБ вынес решение о приостановке работы заведения на 60 суток.

К седьмому месяцу аренды стало понятно, что, кроме пустых обещаний, от арендатора ничего не добиться - г-жа Котлыкова  просто «динамила», и все дела. И  с недобросовестным  арендатором расторгли договор. На ООО «Малевич»  подали иск в Арбитражный суд РБ. На суде ответчик заявил, что иск не признает, а договор, по версии арендатора, не был заключен. Однако суд посчитал договор заключенным, соответственно обязанности исправно оплачивать арендную плату никто не снимал, и своим решением от 27 декабря 2021 года удовлетворил иск арендодателя практически в полном объеме. А 30 марта 2022 года Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Бурятии о взыскании 776 тыс. рублей с ООО «Малевич».

Причем на стадии досудебного процесса истцом неоднократно предлагалось прийти к мировому соглашению, которое бы завершило конфликт на условиях, учитывающих позицию всех сторон. Но Котлыкова категорически не хотела решать вопрос по долгу, и пришлось идти в суд.

Суд да дело

Между тем взыскать сумму долга с недобросовестного предприятия оказалось непросто. Когда за дело взялись судебные приставы, то выяснилось, что все имущество и оборудование ООО «Малевич» числилось за другими лицами. А на улице Калашникова, куда переехала организация, быстренько перерегистрирована электронная касса и появилось иное юрлицо - ООО «Риттель». И оно за долги другого ООО с уставным капиталом в 10 тыс. рублей не отвечает. Хотя учредитель один и тот же - Ритта Котлыкова.  

При этом довольно удивителен и, думается, небезынтересен для налоговых органов тот факт, что на предприятии, где барменами, официантами и поварами работали как минимум пять человек, по бумагам проходил только один. Сама г-жа Котлыкова. А где же остальные? И платились ли за них налоги  во внебюджетные фонды?

Как известно, всякое дело основано на доверии. Неважно, какое конкретно, будь то банк или небольшое кафе. Выстроить цивилизованные и честные отношения со всеми участниками рынка - одна из базовых вещей, на фундаменте которых и создаются успешные предприятия. Не случайно еще на заре зарождения рыночных отношений в России так ценилось купеческое слово. Однако в случае с кафе «Малевич» ее учредитель, видимо,  не совсем верно понимает, что обязанность исправно платить по долгам - неотъемлемая часть любого уважающего себя и своих контрагентов предприятия. Ведь уклоняться, не рассчитываться, «динамить», «кидать»  - это, как показывает российский бизнес, практика,  путь в никуда. Тем более в нашем, не слишком большом городе, где все на виду.

Между тем сегодня учредитель фирмы продолжает как ни в чем не бывало  вести активную общественную и деловую деятельность. Причем в новом кафе, где произошла замена юрлица, проводятся разного рода общественные мероприятия, а г-жа Котлыкова позиционирует себя в местном бизнес-сообществе как  молодой коучер для начинающих предпринимателей. Но какое послание направляет молодым предпринимателям человек,  сам недобросовестно относящийся к своим деловым партнерам? Каким компетенциям  она сможет научить их? Вопрос, на который пока нет ответа.

Фото: pixabay.com
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