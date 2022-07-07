Экономика и бизнес 07.07.2022 в 10:30
Монголия решила второй раз зайти в одну и ту же реку
Премьер-министр соседней страны предложил РФ участвовать в строительстве ГЭС «Эгийн-гол»
Текст: Номер один
Реализовать проект по строительству гидроэлектростанции на реге Эг совместно с российскими компаниями. Такое предложение сделал премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает МОНЦАМЭ.
В ходе встречи глава правительства Монголии акцентировал внимание на вопросе надежных поставок российских нефтепродуктов в нашу страну и выразил желание расширить сотрудничество в энергетической сфере, и с этой целью реализовать проект по строительству гидроэлектростанции на реге Эг совместно с российскими компаниями.
Глава МИД России Сергей .Лавров предложил более тесное сотрудничество с Евразийским экономическим союзом с целью устранения трудностей в увеличении двусторонней торговли и подчеркнул возможность поддержки в этом отношении. Подчеркнув, что правительство Монголии поддерживает и уделяет внимание проектам, реализуемым в рамках экономического сотрудничества между Монголией и Россией, особенно газопроводу из России в Китай через территорию Монголии, а также реализации проекта по повышению эффективности работы АО «УБЖД», министр иностранных дел России высказал свою позицию по некоторым вопросам дальнейшего сотрудничества.
Также на встрече была отмечена необходимость продолжения решения двусторонних вопросов в рамках Монголо-Российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Напомним, что еще 2017 году на фоне общественных слушаний по проектам монгольских ГЭС «Шурэн» (на монгольском отрезке Селенги) и «Орхон» (гидропроект на притоке Селенги), которые заканчиваются в Иркутской области, в Монголии продолжалась подготовка к строительству гидроэлектростанции на реке Эгийн-гол (еще один приток Селенги). В соседней стране была создана новая госкомпания «Эгийн голын усан цахилгаан станц». Она получила право собственности на земельный участок, а также оформила ряд других документов. Открывалась дорога к началу строительства.
Тогда международная экологическая коалиция «Реки без границ», обеспокоенная таким развитием событий, обратилась к ЮНЕСКО с письмом.
«Монголия фактически дезавуировала выполнение решений 39-й и 40-й сессий Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, предписавших провести и представить на рассмотрение Центра Всемирного наследия оценки индивидуальныx и совокупных (кумулятивныx) воздействий на Байкальский объект Всемирного природного наследия планируемых монгольских ГЭС на реках Эг, Орхон и Селенга до того, как одобрить реализацию любого из этих проектов», - отмечал сайт коалиции.
Письмо возымело действие. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от властей Страны степей объяснений по поводу активизации деятельности по проекту ГЭС «Эгийн-гол».
«Для ЮНЕСКО совсем не важно, что подготовку к строительству Эгийн-гольской ГЭС будет вести одна компания, а за ГЭС «Шурэн» и ГЭС «Орхон» отвечает другая. Им, как и нам, важно не допустить ущерба Байкалу как уникальному объекту Всемирного природного наследия», - цитирует Интернет-ресурс координатора коалиции «Реки без границ» Евгения Симонова.
Пять лет назад между РФ и Монголией так и не было найдено взаимопонимание по поводу развития монгольской гидроэнергетики. Так, монголы предлагали проложить через свою территорию газопровод «РФ – КНР». Россия хотела просто построить новые ЛЭП и увеличить поставку электроэнергии из Иркутской области.
И вот газопровод в Китай через Монголию уже строится, но проект ГЭС «Эгийн-гол» решено, видимо, возродить попутно с мировым энергокризисом, который, как известно, на пороге.
Фото: montsame.mn
В ходе встречи глава правительства Монголии акцентировал внимание на вопросе надежных поставок российских нефтепродуктов в нашу страну и выразил желание расширить сотрудничество в энергетической сфере, и с этой целью реализовать проект по строительству гидроэлектростанции на реге Эг совместно с российскими компаниями.
Глава МИД России Сергей .Лавров предложил более тесное сотрудничество с Евразийским экономическим союзом с целью устранения трудностей в увеличении двусторонней торговли и подчеркнул возможность поддержки в этом отношении. Подчеркнув, что правительство Монголии поддерживает и уделяет внимание проектам, реализуемым в рамках экономического сотрудничества между Монголией и Россией, особенно газопроводу из России в Китай через территорию Монголии, а также реализации проекта по повышению эффективности работы АО «УБЖД», министр иностранных дел России высказал свою позицию по некоторым вопросам дальнейшего сотрудничества.
Также на встрече была отмечена необходимость продолжения решения двусторонних вопросов в рамках Монголо-Российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Напомним, что еще 2017 году на фоне общественных слушаний по проектам монгольских ГЭС «Шурэн» (на монгольском отрезке Селенги) и «Орхон» (гидропроект на притоке Селенги), которые заканчиваются в Иркутской области, в Монголии продолжалась подготовка к строительству гидроэлектростанции на реке Эгийн-гол (еще один приток Селенги). В соседней стране была создана новая госкомпания «Эгийн голын усан цахилгаан станц». Она получила право собственности на земельный участок, а также оформила ряд других документов. Открывалась дорога к началу строительства.
Тогда международная экологическая коалиция «Реки без границ», обеспокоенная таким развитием событий, обратилась к ЮНЕСКО с письмом.
«Монголия фактически дезавуировала выполнение решений 39-й и 40-й сессий Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, предписавших провести и представить на рассмотрение Центра Всемирного наследия оценки индивидуальныx и совокупных (кумулятивныx) воздействий на Байкальский объект Всемирного природного наследия планируемых монгольских ГЭС на реках Эг, Орхон и Селенга до того, как одобрить реализацию любого из этих проектов», - отмечал сайт коалиции.
Письмо возымело действие. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от властей Страны степей объяснений по поводу активизации деятельности по проекту ГЭС «Эгийн-гол».
«Для ЮНЕСКО совсем не важно, что подготовку к строительству Эгийн-гольской ГЭС будет вести одна компания, а за ГЭС «Шурэн» и ГЭС «Орхон» отвечает другая. Им, как и нам, важно не допустить ущерба Байкалу как уникальному объекту Всемирного природного наследия», - цитирует Интернет-ресурс координатора коалиции «Реки без границ» Евгения Симонова.
Пять лет назад между РФ и Монголией так и не было найдено взаимопонимание по поводу развития монгольской гидроэнергетики. Так, монголы предлагали проложить через свою территорию газопровод «РФ – КНР». Россия хотела просто построить новые ЛЭП и увеличить поставку электроэнергии из Иркутской области.
И вот газопровод в Китай через Монголию уже строится, но проект ГЭС «Эгийн-гол» решено, видимо, возродить попутно с мировым энергокризисом, который, как известно, на пороге.
Фото: montsame.mn