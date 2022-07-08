Экономика и бизнес 08.07.2022 в 10:55

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России

МегаФон стал оператором №1 в России по покрытию сети и скорости интернета
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Текст: Константин Воронов
Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России
МегаФон получил награду за лучшую мобильную сеть в стране, набрав максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировав самую высокую скорость мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla®.

Как сообщили в пресс-службе компании, исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети.

В этом году Ookla впервые представила исследование о качестве покрытия мобильных сетей российских операторов. Сеть МегаФона признана лучшей по этому критерию. Для оценки эксперты анализируют количество локаций площадью 100х100 метров на территории страны, в которых доступны услуги операторов, а также качество сервисов, представленных в каждой локации, – 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа покрытия было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей территории страны.

В исследовании скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил свое лидерство, заняв первое место шестой год подряд. В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости: вместо средних показателей используются медианные, которые наилучшим образом отражают пользовательский опыт. Результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с.

МегаФон продолжает реализацию масштабной программы по развитию сети. В течение прошлого года компания работала как над модернизацией существующей инфраструктуры, так и над расширением покрытия, в том числе в сельской местности, труднодоступных районах, а также внутри зданий в городской черте.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Бурятии. Во 2 квартале 2022 года медианная скорость скачивания в регионе составила 26,72 Мбит/с, это лучший показатель среди всех операторов связи. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Улан-Удэ – медианная скорость скачивания здесь составила 30,53 Мбит/с, и это также самый высокий результат. Компания занимает лидирующую позицию в республике благодаря активному развитию инфраструктуры: только с начала года оператор модернизировал и построил новые базовые станции в 17 населенных пунктах региона. Сеть улучшили не только в столице, но и в отдаленных, малочисленных поселениях Бурятии, так сеть 4G впервые пришла в села Таловка, Курбулик, Белоозерск, Посольское, Оер, р.п Танхой, а также поселок Речка Мишиха.

«МегаФон традиционно уделяет особое внимание технологическому развитию. Мы раньше всех в России предлагаем нашим абонентам самые современные решения и стандарты связи. Так, за прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили её клиентам в международном роуминге. Мы используем все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала МегаФон оператором №1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России», — сообщил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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