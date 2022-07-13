Шиферный передел

Бородатый основоположник марксизма считал, что «в основе любого крупного капитала лежит преступление». Бурные «нулевые» годы XXI века скорректировали его тезис. Базовой формой передела собственности стало банкротство, позволяющее получать или сохранять наиболее выгодные активы и одновременно «прощать» долги государству и кредиторам. Разумеется, не всякая процедура открывала столь радужные перспективы, а лишь полностью контролируемая ее инициаторами и выгодоприобретателями...Заслуженный строитель Бурятии Сергей Горбачев в 2007 году подробно описал в статье ИА «БМК» историю банкротства некогда процветавшего градообразующего предприятия - ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» в Каменске. По его словам, «все началось с того, что контрольный пакет акций оказался в руках иркутян - Сергея Белькова и Игоря Крендясева. Первым делом, которое предприняли иркутяне, стала смена реестродержателя акций предприятия. Не считаясь с тем, что более 300 акционеров завода – это жители Бурятии, реестродержателя перевели на иркутский филиал одной московской фирмы... Следующим их шагом стало заявление о банкротстве. Поскольку акционеры сами пришли с «повинной», то, пользуясь правом назначения через Арбитражный суд «своего» СРО, они добились «своей» кандидатуры на должность арбитражного управляющего. Управляемость процессом была обеспечена».Действительно, арбитражным управляющим ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» был определен иркутянин Вадим Батаев, кстати, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности (от устного предупреждения до дисквалификации на полгода) за различные нарушения при проведении банкротств. Соответственно, торги по реализации имущества шиферного завода проводились в Иркутске.Судя по всему, были задействованы и силовые рычаги. «Вишенкой на торте» для ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» стали обыски в заводоуправлении, проведенные УБЭП МВД по Бурятии, сотрудники которого, как сообщал «КоммерсантЪ», изъяли «несколько компьютеров и папок с документами».Для полного контроля над процедурой банкротства ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», по мнению автора публикации ИА «БМК», часть задолженности предприятия «завели на подконтрольную структуру» - индивидуального предпринимателя Ирину Вячеславовну Гусак (разумеется, тоже из Иркутска). Основанием для ее включения в реестр кредиторов стали договоры займа между ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» и ООО «Строй-сервис», зарегистрированным в селе Смоленщина Иркутского района, и последующей уступки прав требования на очень солидную для того времени сумму в 14 млн рублей.Но блестящая комбинация едва не сорвалась, когда Федеральная налоговая служба провела выездную проверку и выявила весьма подозрительные факты. Было установлено, что директором ООО «Строй-сервис», согласно ЕГРЮЛ, значится некий Николай Кретинин. Его нашли и опросили. Но он категорически утверждал, что не имеет отношения к указанной фирме и никаких договоров от ее имени не подписывал. В 2003 году, когда было зарегистрировано ООО «Строй-сервис», он потерял паспорт, который впоследствии ему вернули за вознаграждение.Почерковедческая экспертиза пришла к однозначному выводу: на договорах стоит подпись не Кретинина, а другого лица.Добавим, что, по данным Rusprofile, Николай Кретинин являлся руководителем 69 (!) коммерческих структур, зарегистрированных в Иркутской, Новосибирской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, и учредителем 39 (!) из них. Однако в реестре массовых учредителей и руководителей он не числится, так как все эти организации в настоящее время ликвидированы. В том числе и ООО «Строй-сервис».Налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Бурятии с заявлением о пересмотре судебного акта, которым Ирина Гусак была включена в реестр кредиторов ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», по вновь открывшимся обстоятельствам. Но суды первой, апелляционной и кассационной инстанций в пересмотре отказали, мотивируя это тем, что «одни показания Кретинина Н. Г. о его непричастности к деятельности ООО «Строй-Сервис» в отсутствие иных доказательств не могут подтверждать наличие таких обстоятельств». А заключение почерковедческой экспертизы имелось у ФНС на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции, но не было представлено.Почему так произошло - вопрос открытый. Имел ли место «эксцесс исполнителя», коррупционная составляющая или внутриведомственная несогласованность действий - об этом теперь можно лишь догадываться.Факт заключается в том, что еще до банкротства ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» было создано АО «Тимлюйский завод», куда последовательно переводилось имущество и средства производства. Это предприятие возглавляет иркутянин Игорь Крендясев, некогда работавший финансовым директором ОАО «Тимлюйский завод АЦИ». Автор публикации ИА «БМК» образно называет его «любителем «мутной» рыбалки».В совет директоров АО «Тимлюйский завод» входят жители Иркутска: сам Игорь Крендясев, его супруга Галина Крендясева, которая баллотировалась в Заксобрание Иркутской области от партии «Демократический выбор» под лозунгом «Против «ЕдРа? Значит, за нас!», Евгений Власов, уже упомянутые Сергей Бельков и Ирина Гусак.Выпуском хризотилцементной продукции теперь занимаются дочерние фирмы, находящиеся под контролем иркутского бизнеса. Как признал в одном из интервью Игорь Крендясев, занятость на производстве плоского шифера сезонная: «Листоформовочная машина запускается на три летних месяца».Никаких 300 жителей Бурятии, представителей славных трудовых династий, создавших своим трудом шиферное производство в Каменске, в числе акционеров АО «Тимлюйский завод» нет и в помине.Может, все-таки прав старина Маркс в своем утверждении, что именно отсутствие собственности у рабочего превращает его в человека, который «продал на рынке свою собственную шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной: что эту шкуру будут дубить»?Фото: «Номер один»