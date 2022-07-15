Экономика и бизнес 15.07.2022 в 13:18

Директор «Энерготехномаш»: «Мне странно обращаться к главе региона»

Валерий Горбунов рассказал о сотрудничестве с властями Бурятии
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Текст: Станислав Сергеев
Директор «Энерготехномаш»: «Мне странно обращаться к главе региона»
Генеральный директор АО «Энерготехномаш» Валерий Горбунов в своем интервью рассказал о сотрудничестве с властями Бурятии. Напомним, предприятие создано на основе старого улан-удэнского «Теплоприбора» и ныне является единственным в регионе производителем автоматического оборудования для теплосетей.

В частности, Валерий Горбунов объяснил:

«Я не считаю, что руководитель республики должен что-то обещать. Мы являемся организатором бизнеса. На свой страх и риск осуществляем предпринимательскую деятельность. Поэтому ждать, что он должен нас зачем-то вытягивать – не совсем правильно было бы. Мне странно обращаться к главе региона по принципу: мы создали предприятие, а вы теперь давайте нам помогайте изо всех сил. Но, он нам действительно оказывает поддержку. На своём административном уровне заявляет о нас на всех уровнях власти, в том числе в ДФО, чтобы на нас обратили внимание для повышения узнаваемости и расширения круга продаж. Мы это чувствуем».

Валерий Горбунов привёл пример, как власти Бурятии на протяжении четырёх лет помогают им с арендой выставочных площадей на престижной выставке «Акватерм» в Москве. Это обходится в 500-600 тысяч рублей за четыре дня, не считая командировочных и транспортных расходов. Кроме того, правительство Бурятии создало республиканский экспортный центр, которые помогает искать партнёров за границей. Также Минпромторг республики готовит новую меру поддержки: субсидирование затрат на приобретение оборудования.

Сам глава Бурятии Алексей Цыденов в вышедшей 13 июля статье «Промышленность республики имеет запас прочности» рассказывал, что властям всех субъектов федерации приходится лоббировать интересы своих флагманов промышленности: «У всех стоит задача сохранить мощности, рабочие места и налоги. На этом поле толкаться приходиться не только самим предприятиям, но и главам регионов с министрами. Рынок приходится отвоевывать. Ни одно крупное предприятие Бурятии без поддержки и лоббизма не обходится».

Напоследок, отметим, «Энерготехномаш» не только продолжил традиции «Теплоприбора», но и продвинулся вперёд, освоив выпуск более широкого ассортимента современных и качественных изделий, таких, как регулирующие клапаны и регуляторы давления. Продукция предприятия востребована по всей России, с уходом после событий на Украине иностранных конкурентов спрос на неё увеличился, и сейчас оно рассматривается как перспективное для импортозамещения.

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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 июля

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