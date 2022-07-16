В Улан-Удэ накаляются страсти вокруг банкротящегося «Молока Бурятии»

Страсти, сопровождающие банкротство бывшего флагмана молочной отрасли республики, делают процесс все интереснее и скандальнее. На сей раз предпринята попытка отстранить от дела управляющего Юлию Рыбаченок, ведущую банкротство «Молока Бурятии».Юлию Рыбаченок обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей, незаконном использовании имущества «Молока», сокрытии информации и некорректном привлечении сторонних организаций к проведению различных банкротных процедур. Жалобщиком выступил один из кредиторов «Молока Бурятии», обратившись в суд с ворохом обвинений.Например, в одном из отчетов управляющего кредитор узрел отсутствие надлежащей информации «о сформированной конкурсной массе». Также указано на необходимость вернуть в конкурсную массу командировочные расходы управляющего в размере почти 60 тыс. рублей. Дескать, они являются необоснованными, их возмещение за счет конкурсной массы АО «Молоко Бурятия» нарушает интересы должника и кредиторов, не отвечающее целям конкурсного производства и приводящее к сокращению конкурсной массы и т. д.При рассмотрении аргументов сторон суд установил, что командировочные затраты (проезд, проживание) подтверждены и обусловлены необходимостью.Своя история закрутилась вокруг «Тойоты-Хайлендер» (2014 года выпуска). Юлии Рыбаченок вменили в вину ее использование для передвижения.Доказательство было следующим. Когда авто передавали управляющему, его пробег составлял 198777 километров. А потом он стал 204057. Что говорит об активном использовании управляющим автомобиля должника («Молока Бурятии»), заявил жалобщик, также обнародовав информацию о четырех штрафах, наложенных ГИБДД за превышение автомобилем установленной скорости движения.Жалобщик считал, что получение данных штрафов подтверждает ненадлежащее исполнение Юлией Рыбаченок обязанностей по сохранению имущества банкротного предприятия. Мол, лихо водила авто, вдруг что-нибудь случилось бы с транспортным средством… Но г-жа Рыбаченок выдвигала свои доводы. Так, оказалось, что она может использовать имущество должника для служебных целей, что и делала.«Доказательств того, что конкурсный управляющий использовала транспортное средство, составляющее конкурсную массу, в личных целях, действовала недобросовестно, подвергала имущество должника риску утраты, не представлено», - заключил суд.Да и оказалось, что автомобиль, оцененный в 2,012 млн рублей, в итоге продан на банкротных торгах за 2,313 млн. То есть вреда интересам кредиторов «Молока» не причинено. А штрафы ГИБДД Юлия Рыбаченок оплатила из личных денег.Аргументы о напрасном привлечении к работе по банкротству сторонних организаций тоже не поддержаны судом. Г-жа Рыбаченок имела право привлекать сторонних специалистов и, конечно, оплачивать их работу по инвентаризации, юридическому сопровождению, бухгалтерии (расходуя на это часть конкурсной массы). Факты оказания услуг подтверждались документами.«Доказательств того, что конкурсный управляющий АО «Молоко Бурятия» Рыбаченок Ю. В. могла самостоятельно и надлежащим образом выполнять всю необходимую работу без привлечения квалифицированных специалистов, с учетом характера выполнявшейся ими работы, большого объема анализируемых документов и сделок должника, в материалы дела не представлено, как и доказательств некачественного и непрофессионального выполнения привлеченными специалистами и работниками возложенных на них функций», - отверг суд претензии.В результате «атака» на Юлию Рыбаченок провалилась. Она сохранила за собой полномочия управляющего банкротством «Молока Бурятии» и продолжит активную работу.«Причинение убытков конкурсным управляющим должнику и конкурсным кредиторам не доказано. Не подлежит удовлетворению и требование об отстранении Рыбаченок Ю. В. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего отсутствующего должника - АО «Молоко Бурятия», - решила бурятская Фемида.Мы не исключаем, что это судебное решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции.А управляющий, судя по всему, намерена продолжить привлечение сторонних структур к «молочному» банкротству. Об этом может говорить ее официальное ходатайство об увеличении лимита расходов на оплату услуг таких привлеченных лиц. Но пока она потерпела здесь неудачу.«В связи с тем, что лимит на привлеченных специалистов не превышен, суд приходит к выводу, что настоящее заявление подано преждевременно, и отказывает в его удовлетворении», - постановила Фемида.Но это не лишает ее права обратиться с таким заявлением позже.Отчаянная (вплоть до штрафов ГИБДД) юридическая «схватка» с целью отстранения управляющего от ведения банкротства произошла в конце июня. А уже в первых числах июля Юлия Рыбаченок добилась (в первой инстанции) расторжения очень значимых сделок по продаже имущества «Молока Бурятии».Данные сделки совершены незадолго до объявления банкротства молочного гиганта республики. В суде заявлены требования признать недействительным договор купли-продажи, ранее заключенный АО «Молоко Бурятии» с ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии».В результате чего продано пять объектов: земельный участок (8573 квадратных метра) на улице Боевой в городе Улан-Удэ; канализационно-насосная станция; здание компрессорного цеха; насосная с артезианской скважиной; здание водопроводной станции. Стоимость составляла почти 13 млн рублей. Указанные объекты недвижимости потребовали вернуть в конкурсную массу. Сделки совершены за четыре месяца до возбуждения дела о банкротстве, в так называемый «период подозрительности», определенный законом.Покупатель «Агрохолдинг «Молоко Бурятии», конечно, категорически возражал, так как не хотел терять активы. Но процесс повернулся в другую сторону.«Сделка совершена в отношении заинтересованного лица. Так, участником и руководителем ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии» с даты регистрации общества - 27 декабря 2016 года - до 25 декабря 2017 года и за период с 10 июля 2018 года до 27 февраля 2020 года являлся Тармаев Ю. И. Он же акционер должника с долей участия 49,99%, а также член Совета директоров с 2011 года до 7 октября 2015 года. Согласно списку аффилированных лиц по состоянию на 31 декабря 2017 года, Тармаев Ю. И. приобрел 13 ноября 2017 года более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующих, доля его участия в процентном соотношении составила 49,79%. Таким образом, ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» является аффилированным к должнику лицом, как и контролирующим, и входит с должником в одну группу лиц», - сообщили в зале суда.Установлены и другие признаки тесной связи двух компаний.Не очень прозрачная картина сложилась в вопросе оплаты за имущество (в том числе путем взаимозачетов). Учитывая аффилированность компаний, суд неоднократно предлагал представить оригиналы спорных договоров, платежных документов, соглашений. Что не было сделано.Суд критически отнесся к представленным ответчиком документам и пришел к выводу, что имущество передано безвозмездно, то есть с неравноценным встречным предоставлением, и сделка отвечает признакам недействительности.Одновременно управляющий просила суд признать недействительным еще один договор купли-продажи участка площадью 7326 квадратных метров (стоимостью свыше 7 млн рублей).Рассмотрев договоры, суд признал и «большой», и «маленький» договоры недействительными. ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» обязали вернуть активы в конкурсную массу. Решение вынесено недавно. Полагаем, что его тоже обязательно обжалует проигравшая сторона в вышестоящей инстанции.Описанные события подчеркивают, насколько ситуация с банкротством «Молока Бурятии» стала острой. Управляющий попалась, видимо, очень упертая.Юридическая «буря» уже начинает затягивать действующий «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». Да так, что появляется резонный вопрос - как «Агрохолдинг» продолжит работать, если вдруг все же лишится указанных земельных участков и коммунальной инфраструктуры? Нам это не очень понятно.Не потеряет ли республика в итоге и «Агрохолдинг»?Фото: «Номер один»