Тимлюйские цементники вышли на старты

Наконец, в самых непростых испытаниях – соревнованиях по кроссфиту – I место завоевал насыпщик цемента транспортно-упаковочного цеха Вячеслав Черниговский. Второе место – у слесаря-ремонтника цеха ТО и РО Алексея Щербакова, впервые участвовавшего в соревнованиях, третье – у транспортерщика цеха «Помол» Анатолия Веретенникова.





Сильнейшие спортсмены из разных подразделений предприятия в составе десяти команд и их болельщики собрались 8 июля в местности Плотина поселка Каменска. В программу мероприятия вошли соревнования по волейболу, стритболу, мини-футболу, кроссфиту, армрестлингу и настольному теннису, а также легкоатлетическая эстафета.Как сообщили в пресс-службе компании, старт состязаниям дал управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. Он пожелал участникам честной борьбы, высоких результатов и ярких впечатлений от игры. Спортивные баталии развернулись одновременно на нескольких площадках. Заводчане болели за свои команды сменами, цехами и семьями, самой организованной и эффектной оказалась группа поддержки цеха «Обжиг». Пока родители соревновались «по-взрослому», дети участвовали в весёлых стартах и шуточных конкурсах.Ярко открыла состязательный день команда транспортно-упаковочного цеха победой в конкурсе приветствий – и столь же ярко завершила его: коллектив стал безоговорочным лидером спартакиады. Он получил первое общекомандное место и кубок I Летней спартакиады ООО «ТимлюйЦемент».Призеры были определены по каждому виду спорта. Так, в соревнованиях по мини-футболу первое место завоевала команда транспортно-упаковочного цеха, второе – сборная горняков, третье – представители заводоуправления. Золото волейбольного турнира досталось транспортно-упаковочному цеху, серебро – цеху технического обслуживания и ремонта оборудования (ТО и РО), бронза – ЧОП «Алмаз 3». В стритболе опять же не было равных транспортникам, второй стала команда цеха «Автотракторный», на третьем месте оказался команда цеха ТО и РО.Турнир по настольному теннису завершился без сюрпризов: победу одержал, как и ожидалось, мастер смены транспортного участка транспортно-упаковочного цеха Олег Манылов. Начальник цеха «Горный» Алексей Кравцов и начальник цеха «Хозяйственный» Елена Тесля заняли второе и третье место соответственно.В легкоатлетической эстафете лучшее время показали представители команды заводоуправления: ведущий специалист по социальной работе Виктория Носкова и маркшейдер Мария Дорофеева. Чуть позднее финишировали специалисты ОТК и лаборатории – контрольный мастер Ксения Шакирова и лаборант Мария Попова. Третье место поделили спортсмены из цехов «Обжиг» (транспортерщик горячего клинкера Елена Ивченко, чистильщик по очистке пылевых камер Алена Соркало) и «Помол» (машинист грейферного крана Светлана Ланина, бассейнщик Евгения Шангина).Призерами турнира по армрестлингу стали насыпщик цемента из транспортно-упаковочного цеха Вячеслав Черниговский (I место), машинист вращающихся печей цеха «Обжиг» Дмитрий Носков (II место) и начальник транспортного участка транспортно-упаковочного цеха Григорий Мишаткин (III место).«Спартакиада стала не только спортивным, но и семейным праздником для заводчан, их детей и близких. Соревнования открыли для нас новые имена и стали прекрасной возможностью проверить уровень подготовки и потренироваться перед самыми важными соревнованиями – XIII Летней спартакиадой холдинга «Сибирский цемент», которая состоится в сентябре, – прокомментировал итоги соревнований Александр Волков. – Проведение Спартакиады станет ещё одной нашей доброй традицией».Фото: предоставлено «ТимлюйЦемент»