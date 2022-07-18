В Бурятии завершилась обучающая программа «Азбука предпринимателя»

В Бурятии в рамках программы «Азбука предпринимателя» начинающие бизнесмены на протяжении 5 дней изучали основы ведения бизнеса, бизнес-планирование, продумывали стратегию развития и строили маркетинговый план.- Главная задача «Азбуки» - это изучить основные требования бизнес-плана, составить и заполнить его, рассчитать, насколько идея бизнеса жизнеспособна. Единицы наших граждан подходят серьезно к этому вопросу и начинают с аналитики своего бизнеса. Насколько выгоден бизнес? Есть ли клиенты в моем рынке? Могу ли я предложить то, что требуется потребителю? А достаточно ли у меня ресурсов, чтобы реализовать свой бизнес-план? Вот именно этому учит бизнес-планирование в рамках «Азбуки», - рассказала Светлана Житихина, сертифицированный тренер Корпорации малого и среднего предпринимательства.Все участники получили сертификаты о прохождении курса, а молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно смогли подать заявку на грант от Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии. На реализацию своего бизнес-проекта предприниматели могут получить финансовую поддержку в размере от 100 до 500 тысяч.- Мы отлично провели эти 5 дней. Было очень интересно и легко. Обо всём нам рассказывали доступно и понятно. Все мы очень благодарны организаторам и спикерам из разных городов. Нам подсказали, как мы можем дальше развиваться в бизнесе, задали правильный ориентир, - поделилась впечатлениями участница программы Марина Казарина.Отметим, в этом году «Азбука предпринимателя» прошла уже в третий раз. Данная обучающая программа проводится ежеквартально с 2018 года. За это время азам предпринимательства уже обучились свыше 300 человек. Мероприятие проводится центром «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» совместно с Корпорацией МСП при поддержке главы Бурятии и Министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ.Фото: Минпромторг РБ