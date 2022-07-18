Экономика и бизнес 18.07.2022 в 17:10

В Бурятии завершилась обучающая программа «Азбука предпринимателя»

Начинающих бизнесменов учили составлять бизнес-планы
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии завершилась обучающая программа «Азбука предпринимателя»
В Бурятии в рамках программы «Азбука предпринимателя» начинающие бизнесмены на протяжении 5 дней изучали основы ведения бизнеса, бизнес-планирование, продумывали стратегию развития и строили маркетинговый план.

- Главная задача «Азбуки» - это изучить основные требования бизнес-плана, составить и заполнить его, рассчитать, насколько идея бизнеса жизнеспособна. Единицы наших граждан подходят серьезно к этому вопросу и начинают с аналитики своего бизнеса. Насколько выгоден бизнес? Есть ли клиенты в моем рынке? Могу ли я предложить то, что требуется потребителю? А достаточно ли у меня ресурсов, чтобы реализовать свой бизнес-план? Вот именно этому учит бизнес-планирование в рамках «Азбуки», - рассказала Светлана Житихина, сертифицированный тренер Корпорации малого и среднего предпринимательства.

Все участники получили сертификаты о прохождении курса, а молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно смогли подать заявку на грант от Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии. На реализацию своего бизнес-проекта предприниматели могут получить финансовую поддержку в размере от 100 до 500 тысяч.

- Мы отлично провели эти 5 дней. Было очень интересно и легко. Обо всём нам рассказывали доступно и понятно. Все мы очень благодарны организаторам и спикерам из разных городов. Нам подсказали, как мы можем дальше развиваться в бизнесе, задали правильный ориентир, - поделилась впечатлениями участница программы Марина Казарина.

Отметим, в этом году «Азбука предпринимателя» прошла уже в третий раз. Данная обучающая программа проводится ежеквартально с 2018 года. За это время азам предпринимательства уже обучились свыше 300 человек. Мероприятие проводится центром «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» совместно с Корпорацией МСП при поддержке главы Бурятии и Министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ.

Фото: Минпромторг РБ

Все новости

В Улан-Удэ открылась очередь в новые детские сады
18.07.2022 в 17:29
У-УАЗ поставит на экспорт модернизированные вертолеты Ми-171Е
18.07.2022 в 17:14
В Бурятии завершилась обучающая программа «Азбука предпринимателя»
18.07.2022 в 17:10
Власти Улан-Удэ одержали победу в битве с молью
18.07.2022 в 14:40
В Бурятии заблудившуюся в лесу женщину нашли с помощью автомобильной сирены
18.07.2022 в 14:17
В Улан-Удэ «зависла» стройка ледового дворца
18.07.2022 в 13:42
Тимлюйские цементники вышли на старты
18.07.2022 в 12:57
Следственный комитет Бурятии раскрыл детали расстрела в Джиде
18.07.2022 в 12:49
В Улан-Удэ усилят контроль за ЖКХ в военных городках
18.07.2022 в 12:32
В Улан-Удэ пьяный мужчина попал под колеса
18.07.2022 в 12:04
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 июля

Читайте также
У-УАЗ поставит на экспорт модернизированные вертолеты Ми-171Е
Доля У-УАЗ портфеле заказов «Рособоронэкспорта» превышает 80 млрд рублей
18.07.2022 в 17:14
Тимлюйские цементники вышли на старты
Состоялась I Летняя спартакиада ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»)
18.07.2022 в 12:57
Рубль укрепляет позиции в качестве средства хранения сбережений
Рейтинг народного доверия к валютам: доверие к доллару и евро опустилось к показателям 2015 года
17.07.2022 в 19:39
В Улан-Удэ накаляются страсти вокруг банкротящегося «Молока Бурятии»
Предпринята попытка отстранить конкурсного управляющего предприятия
16.07.2022 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru