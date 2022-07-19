Экономика и бизнес 19.07.2022 в 11:20
Рудник Ирокинда начал реализацию программы мониторинга биоразнообразия
Он позволит лучше сохранять природу в районе работы предприятия
Текст: Иван Иванов
Золотодобывающее предприятие Ирокинда, входящее в состав международной компании Nordgold, в соответствии с заявлением об обязательствах о сохранении биоразнообразия Nordgold, приступило к реализации программы мониторинга биологического разнообразия.
Как сообщили в пресс-службе компании, партнёром программы рудника Ирокинда, расположенного в Муйском районе Бурятии, выступит Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПРЭК СО РАН).
Программа начнётся с полевых исследований, после чего будет проведена камеральная обработка собранного материала. Отчет о проделанной работе, который планируется завершить к концу года, будет включать:
- характеристику современного состояния фауны позвоночных животных (орнитофауна, териофана), в том числе определение обилия и таксономического состава позвоночных животных в пределах производственной площадки;
- характеристику современного состояния растительного покрова в границах производственной площадки, в зоне её воздействия, а также на контрольных участках вне площадки;
- отчёт с характеристикой современного состояния растительного и животного мира с оценкой объектов, занесённых в Красную книгу России;
- отчёт о наиболее уязвимых таксонах животного и растительного мира и их местах обитания на данной территории.
На основании полевых исследований в отчёте будет приведён ряд рекомендаций, направленных на снижение негативного воздействия производственной деятельности на биологическое разнообразие в районе предприятия.
Данный отчет, наряду с информацией, собранной в ходе предыдущих исследований, ляжет в основу нового плана управления биоразнообразием и долгосрочных проектов сохранения биологического разнообразия в районе рудника Ирокинда.
Программа мониторинга биоразнообразия в районе Ирокинды является частью ряда инициатив, реализуемых Nordgold в России. В феврале 2022 года аналогичный мониторинг завершился в районе горнодобывающего кластера Гросс на юго-западе Республики Саха (Якутия). По итогам мониторинга был сформирован План управления биоразнообразием кластера Гросс, который усилил уже существующие экологические инициативы, реализуемые компанией в регионе. Результаты мониторинга также легли в основу научно-популярного проекта (https://www.nordgold.com/ru/biodiversity/).
Кроме того, Nordgold является долгосрочным финансовым партнёром фонда «Снежный барс», который борется за сохранение популяции этих редких и красивых хищников. Рудники Nordgold в России на протяжении многих лет реализуют программу восстановления водных биоресурсов и лесовосстановления.
При этом, важно отметить, что Nordgold не ведёт деятельность на охраняемых территориях природных заповедников.
Справка
Рудник Ирокинда расположен в Муйском районе Бурятии. Он осуществляет добычу золотосодержащей руды подземным способом. На предприятии работает более 800 человек.
Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8000 сотрудниками, управляющая восемью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в России, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды. С 2013 года Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в России.
Фото: предоставлено рудником Ирокинда
Как сообщили в пресс-службе компании, партнёром программы рудника Ирокинда, расположенного в Муйском районе Бурятии, выступит Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПРЭК СО РАН).
Программа начнётся с полевых исследований, после чего будет проведена камеральная обработка собранного материала. Отчет о проделанной работе, который планируется завершить к концу года, будет включать:
- характеристику современного состояния фауны позвоночных животных (орнитофауна, териофана), в том числе определение обилия и таксономического состава позвоночных животных в пределах производственной площадки;
- характеристику современного состояния растительного покрова в границах производственной площадки, в зоне её воздействия, а также на контрольных участках вне площадки;
- отчёт с характеристикой современного состояния растительного и животного мира с оценкой объектов, занесённых в Красную книгу России;
- отчёт о наиболее уязвимых таксонах животного и растительного мира и их местах обитания на данной территории.
На основании полевых исследований в отчёте будет приведён ряд рекомендаций, направленных на снижение негативного воздействия производственной деятельности на биологическое разнообразие в районе предприятия.
Данный отчет, наряду с информацией, собранной в ходе предыдущих исследований, ляжет в основу нового плана управления биоразнообразием и долгосрочных проектов сохранения биологического разнообразия в районе рудника Ирокинда.
Программа мониторинга биоразнообразия в районе Ирокинды является частью ряда инициатив, реализуемых Nordgold в России. В феврале 2022 года аналогичный мониторинг завершился в районе горнодобывающего кластера Гросс на юго-западе Республики Саха (Якутия). По итогам мониторинга был сформирован План управления биоразнообразием кластера Гросс, который усилил уже существующие экологические инициативы, реализуемые компанией в регионе. Результаты мониторинга также легли в основу научно-популярного проекта (https://www.nordgold.com/ru/biodiversity/).
Кроме того, Nordgold является долгосрочным финансовым партнёром фонда «Снежный барс», который борется за сохранение популяции этих редких и красивых хищников. Рудники Nordgold в России на протяжении многих лет реализуют программу восстановления водных биоресурсов и лесовосстановления.
При этом, важно отметить, что Nordgold не ведёт деятельность на охраняемых территориях природных заповедников.
Справка
Рудник Ирокинда расположен в Муйском районе Бурятии. Он осуществляет добычу золотосодержащей руды подземным способом. На предприятии работает более 800 человек.
Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8000 сотрудниками, управляющая восемью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в России, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды. С 2013 года Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в России.
Фото: предоставлено рудником Ирокинда
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