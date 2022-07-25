Экономика и бизнес 25.07.2022 в 12:07
Nordgold представила короткометражный художественный фильм «Когда мои друзья со мной»
В основе сценария - реальная история, произошедшая на одном из рудников
Текст: Константин Воронов
Международная золотодобывающая компания Nordgold, в состав которой входит рудник Ирокинда в Бурятии, выпустила короткометражный художественный фильм «Когда мои друзья со мной». Поводом для создания первого корпоративного кинофильма послужило 15-летие Nordgold.
Как сообщили в пресс-службе компании, в основе фильма – комедийный сюжет про дружбу, доброту, поддержку коллег и, конечно, любовь. При разработке сценария фильма была взята реальная история, произошедшая на одном из российских рудников Nordgold. В киноверсии эти события приобрели чуть большую художественность и драматичность.
«В фильме мы показываем наших сотрудников – таких разных, интересных людей. Каждый из них – часть большой международной команды, уникального мира Nordgold. Это люди, которые не только работают вместе, но и дружат, поддерживают в трудные минуты, проявляют заботу друг о друге, радуются и переживают сообща», - отметил инициатор и руководитель проекта, менеджер по корпоративным коммуникациям Nordgold Иван Томских.
Одной из съемочных площадок стал рудник Гросс в Якутии. На руднике в съемках массовых сцен участвовало порядка 60 сотрудников участка открытых горных работ. В фильме есть сцена с сотрудниками рудника Ирокинда, которые рыбачат на одном из водоёмов Бурятии. Основные роли в фильме исполнили профессиональные актеры. Некоторые сцены снимались в Москве и Ярославле.
Партнёром в съёмках фильма выступило российское коммуникационное агентство FreeMotion Group, готовящее фильмы, передачи и эфиры для ведущих российских телеканалов – НТВ, Первый канал. Это единственная на территории СНГ компания, которая является членом закрытой авторитетной международной ассоциации экспертов кино- и видеопроизводства INTERNATIONAL QUORUM OF MOTION PICTURE PRODUCERS.
Посмотреть фильм Nordgold «Когда мои друзья со мной» можно по ссылкам на Rutube или в медиабиблиотеке Nordgold.
Фото: предоставлено Nordgold
Как сообщили в пресс-службе компании, в основе фильма – комедийный сюжет про дружбу, доброту, поддержку коллег и, конечно, любовь. При разработке сценария фильма была взята реальная история, произошедшая на одном из российских рудников Nordgold. В киноверсии эти события приобрели чуть большую художественность и драматичность.
«В фильме мы показываем наших сотрудников – таких разных, интересных людей. Каждый из них – часть большой международной команды, уникального мира Nordgold. Это люди, которые не только работают вместе, но и дружат, поддерживают в трудные минуты, проявляют заботу друг о друге, радуются и переживают сообща», - отметил инициатор и руководитель проекта, менеджер по корпоративным коммуникациям Nordgold Иван Томских.
Одной из съемочных площадок стал рудник Гросс в Якутии. На руднике в съемках массовых сцен участвовало порядка 60 сотрудников участка открытых горных работ. В фильме есть сцена с сотрудниками рудника Ирокинда, которые рыбачат на одном из водоёмов Бурятии. Основные роли в фильме исполнили профессиональные актеры. Некоторые сцены снимались в Москве и Ярославле.
Партнёром в съёмках фильма выступило российское коммуникационное агентство FreeMotion Group, готовящее фильмы, передачи и эфиры для ведущих российских телеканалов – НТВ, Первый канал. Это единственная на территории СНГ компания, которая является членом закрытой авторитетной международной ассоциации экспертов кино- и видеопроизводства INTERNATIONAL QUORUM OF MOTION PICTURE PRODUCERS.
Посмотреть фильм Nordgold «Когда мои друзья со мной» можно по ссылкам на Rutube или в медиабиблиотеке Nordgold.
Фото: предоставлено Nordgold
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