Экономика и бизнес 25.07.2022 в 17:29

Клиентам Бурятии доступна бесконтактная оплата через СБП в салонах связи Tele2

Этот сервис становится все более востребован
A- A+
Текст: Константин Воронов
Клиентам Бурятии доступна бесконтактная оплата через СБП в салонах связи Tele2
Tele2, российский оператор мобильной связи, ввел возможность оплаты покупок в своих салонах связи в Бурятии с помощью Системы быстрых платежей (СБП) – для этого посетителю достаточно отсканировать QR-код. Решение не только удобно для клиентов, которым не нужно брать с собой карту, но и избавляет дилеров от многих хлопот. Технический интегратор Invoice берет на себя заботы по поддержке решения, а партнерам Tele2 не нужно устанавливать специальное ПО для приема платежей через СБП.

Как сообщили в пресс-службе компании, клиенты Tele2 могут оплачивать покупки безналичным способом с помощью QR-кодов в салонах связи оператора в Улан-Удэ, Кяхте и Гусиноозерске. Также проект успешно пилотировал и в других городах страны: Иркутске, Биробиджане, Владивостоке, Рязани, Кирове, Курске, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ульяновске, Ижевске, Волгограде, Перми, Оренбурге, Челябинске, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Решение запущено в 500 торговых точках. В планах – масштабировать его до 1500 по всей России.

Для оплаты покупки нужно навести камеру на QR-код, размещенный на кассе или в предварительном чеке. Далее клиент попадает на страницу, где видит состав и сумму заказа, а затем – список банковских приложений, через которые можно провести оплату.

СБП в салонах Tele2 интегрировала компания Invoice. Для дилера это более удобно, чем прямая работа с банком. Invoice избавляет точку от необходимости вручную сверять документы и устанавливать специальное ПО, берет на себя все технические вопросы по обслуживанию системы. Чтобы организовать прием платежей через СБП c Invoice, партнеру Tele2 потребуется только провести специальные настройки в 1С.

«Мы наблюдаем активное развитие Системы быстрых платежей Банка России, этот сервис становится все более востребован. Наши партнеры получили возможность приема безналичных платежей на базе технологии QR-кодов. В сотрудничестве с Invoice мы продолжаем работать над тем, чтобы удобный сервис СБП стал доступен как можно большему числу пользователей в разных регионах нашей страны. Клиенты уже давно привыкли к бесконтактной оплате, и благодаря СБП им не надо брать с собой пластиковую карту, волноваться о безопасности и вводить PIN-код», - говорит директор Tele2 Retail Денис Голещихин.

«CБП выгоднее и быстрее, чем классический эквайринг, а с QR-кодом от Invoice сервис стал еще удобнее. В течение ближайших двух лет СБП станет основным каналом приема платежей в C2B-сегменте в России. В начале года число покупок через СБП в некоторых магазинах с Invoice уже составило 60% от безналичного оборота. Помимо этого, сервис позволяет менеджменту Tele2 своевременно видеть статистику и аналитику по всем магазинам и партнерам в одном интерфейсе», - рассказал коммерческий директор Invoice Илья Агафонов.

Фото: предоставлено Tele2
Теги
сотовая связь

Все новости

В Бурятии в ближайшие два дня будут идти дожди
25.07.2022 в 17:40
Клиентам Бурятии доступна бесконтактная оплата через СБП в салонах связи Tele2
25.07.2022 в 17:29
Глава Бурятии потребовал от районных чиновников «шевелиться быстрее»
25.07.2022 в 16:44
В Бурятии школьник сжег паспорт отдыхавших на Байкале туристов
25.07.2022 в 16:33
Более половины российских пользователей не соблюдают базовые требования безопасности паролей
25.07.2022 в 16:14
В Бурятии дожди размыли дорогу
25.07.2022 в 14:13
В Улан-Удэ работник базы пырнул ножом коллегу
25.07.2022 в 12:50
Власти Улан-Удэ извинились из-за невиданно длительного отключения горячей воды
25.07.2022 в 12:41
Семья в Бурятии едва не погибла из-за старой проводки
25.07.2022 в 12:15
Nordgold представила короткометражный художественный фильм «Когда мои друзья со мной»
25.07.2022 в 12:07
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
Nordgold представила короткометражный художественный фильм «Когда мои друзья со мной»
В основе сценария - реальная история, произошедшая на одном из рудников
25.07.2022 в 12:07
Монгольские студенты поедут «на картошку»
Кабинет министров Монголии  утвердил постановление об «осеннем сборе урожая»
22.07.2022 в 17:31
Корпорация «Туризм.РФ» купит 49% в комплексе «Грин Флоу Байкал» в Бурятии
ФАС согласовала покупку корпорацией долей в уставном капитале компании, строящей одноименный туркомплекс
21.07.2022 в 07:00
В Бурятии за долги отключены от энергоснабжения 44 котельных
Причина – долги предприятий тепло-  и водоснабжения, которые превышают 760 миллионов рублей

20.07.2022 в 13:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru