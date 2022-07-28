МегаФон в 2 раза увеличил скорость интернета в небольших поселках Бурятии

МегаФон модернизировал и построил новые базовые станции в 17 населенных пунктах Бурятии. Теперь жители отдаленных и малочисленных поселений могут пользоваться цифровыми сервисами даже при повышенной нагрузке на сеть.Как сообщили в пресс-службе компании, особое внимание оператор уделил увеличению покрытия и расширению емкости сети LTE в удаленных от Улан-Удэ и небольших населенных пунктах. С начала года МегаФон провел модернизацию базовых станций в селах Иволгинск, Баянгол, поселках городского типа Селенгинск и Каменск. Также оператор на 50% расширил частотный диапазон LTE в городе Северобайкальске. Все это позволило значительно нарастить пропускную способность сети и увеличить скорость мобильного интернета. Благодаря технологическому апгрейду, более 28 тысяч жителей этих населенных пунктов могут пользоваться любыми цифровыми сервисами даже в пиковые часы, например, вечером и в праздничные дни, когда нагрузка на сеть возрастает.Оператор впервые запустил сеть 4G в селах Таловка, Белоозерск, Оер и Посольское, рабочем поселке Танхой поселке Речка Мишиха. Также связь стандарта LTE появилась вблизи зоны отдыха Чивыркуйский залив и курорта Хакусы. Теперь сельчане и гости байкальских курортов могут наравне с жителями крупных городов смотреть онлайн фильмы в разрешении FullHD, передавать «тяжелые» файлы в мессенджерах и почте, вести прямые эфиры в соцсетях, удаленно учиться и работать. Кроме того им стала доступна самая современная технология голосовых звонков VoLTE для чистого звука и мгновенного соединения. Аналитики МегаФона подтверждают высокую востребованность цифровых услуг в этих селах: средний уровень потребления трафика здесь на 25% больше, чем в Улан-Удэ.«Наша стратегическая цель по развитию сети в Бурятии – предоставлять качественные цифровые услуги всем абонентам, независимо от того, где они находятся. Комплексная модернизация оборудования и запуск новых базовых станций стандарта LTE позволила нам только за первое полугодие обеспечить высокоскоростным интернетом 4G еще свыше 33 тысяч сельчан. При этом мы фиксируем рост активности абонентов в сети: с начала года общий трафик передачи данных оператора в регионе вырос в 1,5 раза», – комментирует директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.Cогласно последнему исследованию международной компании Ookla, МегаФон признан лидером в Бурятии по скорости мобильного интернета. По данным за 2 квартал 2022 года медианная скорость скачивания в регионе составила 26,72 Мбит/с, это лучший показатель среди всех операторов связи. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Улан-Удэ – здесь медианная скорость скачивания составила 30,53 Мбит/с, что также является наивысшим результатом.Фото: представлено компанией МегаФон