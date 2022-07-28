Экономика и бизнес 28.07.2022 в 17:06

Вопрос о завершении строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ решится в сентябре

Ожидается, что деньги на реализацию проекта даст федеральный бюджет
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Текст: Константин Воронов
Вопрос о завершении строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ решится в сентябре
В Москве состоялось очередное рабочее совещание по вопросам завершения строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с участием зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова и главного акционера ТГК-14 Константина Люльчева. Мероприятие состоялось в АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Как сообщили в министерстве транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, участники встречи подробно рассмотрели технические и экономические вопросы проекта по завершению строительства ТЭЦ-2. Отдельно остановились на вопросе баланса производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Бурятии, который с учётом экспорта в энергосистему Монголии является дефицитным на период с 2021 по 2026 год. Специалисты АО «ИнфраВЭБ» завершают работу по разработке финансовой модели данного проекта.

Напомним, в мае этого года в ходе совещания стороны рассмотрели вопросы оптимизации проекта строительства ТЭЦ-2. Как тогда заявил Евгений Луковников, та сумма, которая была запланирована проектом в 2018 году, на сегодняшний день будет оптимизирована.

«ТЭЦ–2 - проект стратегически важный для региона, поэтому мы должны соотнести две важные задачи. С одной стороны – без лишних затрат, с другой – проект должен повысить энергоэффективность, энергонезависимость Улан-Удэ и республики в целом, а главное, без ущерба для экологии», - отметил тогда зампред.

Эксперты рабочей группы подержали эту инициативу. Специалисты соотнесли ряд важных моментов, которые включили в проект строительства ТЭЦ-2.

На рабочем совещании, которое прошло накануне, Евгений Луковников напомнил, что на сегодня Улан-Удэ является единственным городом в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке с численностью населения более 100 тысяч человек, который не сбалансирован с точки зрения электроэнергетики.

«Строительство двух энергоблоков на ТЭЦ-2 - это вопрос обеспечения энергобезопасности в регионе. Из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, которая произошла месяц назад, было прекращено электроснабжение систем жизнеобеспечения во многих районах республики, в том числе и в Улан-Удэ», - напомнил Евгений Луковников.

В свою очередь председатель Совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев добавил, что в связи с нештатной июньской ситуацией в энергосистеме на объекты ТГК-14 в это время легла колоссальная нагрузка. Поэтому строительство ТЭЦ-2 не только повысит энергобезопасность региона, но и обеспечит дополнительные тепловые мощности для развития, а также улучшит экологию Улан-Удэ. Акционеры ТГК-14 благодаря поддержке государственных институтов развития и экспертов готовы в рамках этого проекта реализовывать заявленную стратегию устойчивого развития энергетической отрасли в регионах Дальнего Востока.

Планируется, что в сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке будет подписано ключевое соглашение, которое станет основой для реализации проекта уже в практической плоскости.

Подводя итоги встречи, исполнительный директор по проектам государственного частного партнерства КРДВ Алексей Токарь отметил, что для реализации подобного крупного инфраструктурного проекта потребуется решение Минэнерго России в части установления специального тарифа в рамках концессионного соглашения. Также добавил, что необходимо выработать отдельные меры по энергообеспечению региона на период строительства объекта - с 2023 по 2026 гг.

«Реализация данного проекта в рамках программы «Дальневосточная концессия» поддерживается руководством Минвостокразвития России и КРДВ. Министерство и корпорация окажут всю возможную поддержку для успешной и своевременной реализации проекта», - сообщил Алексей Токарь.

В настоящее время министерство транспорта Бурятии готовит обращение в Минэнерго России с просьбой рассмотреть вопрос финансирования из федерального бюджета проекта завершения строительства ТЭЦ-2.

Фото: «Номер один»
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