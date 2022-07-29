Аламжи Сыренов: «Мы сделаем все, чтобы наши защитники были сыты»

Договоры у нас были прямые – с итальянцами, французами, немцами. В феврале мы начали уже искать, каким образом поставить ту или иную деталь. Там, где не нашли выхода, мы обратились на наши предприятия. На Улан-Удэнский авиационный завод, в Иркутск, Красноярск. Чтобы они помогли нам изготовить ту или иную деталь.





- Перспективы есть. Мы заключили контракт, договорились с Россельхозом о поставке мяса из Монголии. В ходе переговоров нам удалось убедить, что нам это мясо необходимо для переработки. Заключили контракт на 1200 тонн. Недавно первые 20 тонн к нам поступили. И, я думаю, в ближайшее время мы доведем поставки до 300 тонн. А после будем заключать уже новые контракты на осенне-зимний период.





Сегодня промышленные предприятия Бурятии оказались в новых экономических условиях. И они заставляют по-новому взглянуть на стратегию развития. Как поменялись векторы флагмана пищевой промышленности республики «Бурятмяспрома» нам рассказал его директор Аламжи Сыренов.- В 2018 году собственники «Бурятмяспрома» поменялись, и мне предложили поработать на новой стезе. Я не стал отказываться и принял решение поработать в большой команде. Так я попал сюда, и уже четвертый год являюсь руководителем предприятия.Если говорить о моем жизненном пути до «Бурятмяспрома, то на протяжении 20 лет я служил, при этом активно учился. Последнее, что я закончил – это Академия управления МВД России. Обучался очно, на протяжении двух лет. Закончил по специальности «Государственное и муниципальное управление» с отличием. И эти знания здесь тоже пригодились, потому что модель системы управления везде одинаковая. И ее можно применять в любой области.По выходу на пенсию сложилось так, что мне предложили поработать на родине – в Тунке. И я не стал отказываться. Был замом главы, затем был избран в районный совет депутатов, стал председателем районного совета.Конечно, в районе тоже приходилось участвовать в жизни предприятий, решать проблемы экономического характера. Хотя и не в таком масштабе, как здесь. «Бурятмяспром», все-таки, флагманское предприятие Бурятии. Но там я набрался опыта, который помогает мне теперь в руководстве комбинатом.- Мы являемся флагманом Сибири и Дальнего Востока, крупнейшим предприятием, в штатной численности которого находится почти 500 человек. Производим большое количество консервации, более 50 наименований мясной и мясорастительной консервной продукции из традиционных видов мяса, а также из баранины, конины, мяса птицы. Не менее 100 видов вареных, копченых, сырокопченых колбас, ветчин, сосисок, сарделек и деликатесов и свыше 40 наименований полуфабрикатов.От Москвы до Дальнего Востока наша продукция пользуется популярностью. Мы входим в топ-15 перерабатывающих предприятий Российской Федерации и держим марку. Ежегодно мы получаем золотые медали. Мы представляем несколько наших наименований – и консервации, и колбасной продукции, на различных международных выставках. И нигде не остаемся без каких-то наград. Везде отвечают и по вкусовым качествам, и по подходу к производству.- У нас есть единственная в Бурятии аттестованная лаборатория. Все поступающее сырье проходит через лабораторные испытания. Затем, оно поступает на переработку, где на каждом этапе отслеживается соблюдение всех норм. Когда продукция готова, ее проверяют специалисты отдела производственного контроля. Без их согласия, без их подписи продукция на прилавки попасть не может. В этом отделе работает порядка 8 человек, и без этого отдела такие крупные предприятия не могут существовать, чтобы не уронить свою марку.- Стратегия, я думаю, что у всех переработчиков и производственников поменялась. Дело в том, что наше предприятие работает на импортной технике. В 2011 году комбинат закупил импортное оборудование для колбасного, консервного заводов. И в связи с введением санкций мы остро столкнулись с проблемой поставок из-за рубежа.Помимо этого, мы решили пересмотреть стратегию в целом. Я ездил в Монголию, посмотрел примерно такой же комбинат, как наш, проконсультировался. В итоге мы вышли на китайских производителей, которым на сегодняшний день не представляет труда изготовить все, что нам требуется.Сейчас я могу сказать, что у нас получается. Думаю, что все будет нормально, и простоев в работе комбината не будет.- Как раз в поисках инвестора в Монголии я познакомился с представителями бизнеса, предложил им такой проект. Они изучили экономику этой отрасли и приняли решение инвестировать порядка миллиона долларов в наш комбинат. То есть – строительство с нуля жестяно-баночного цеха. Что нам дает жестяно-баночный цех? Сегодня мы тару закупаем в Магнитогорске и Приморском крае. Это порядка 5 тысяч километров на запад (туда-обратно) и в Приморье порядка 3 тысяч километров.Везти пустую тару экономически нецелесообразно. Цена самого продукта увеличивается за счет накладных расходов. И, я думаю, что это решение будет оптимальным, и мы станем еще более конкурентоспособными на рынке России.Сегодня наши компаньоны закупили технику, и 1 сентября уже планируется запуск производства тары под паштеты – ламистерную линию. Это небольшие (50-100 грамм) упаковки. Ранее они нам поставлялись из Сербии. В России это не производилось, и из-за ограничений поставки остановились.А уже 1 октября планируется запустить основное производство по жестяным баночным изделиям. Это совместное российско-монгольское предприятие, мы его назвали «Байкальская жестяная компания».- До 2019 года прием у местного населения, то есть так называемый подворный забой, был запрещен. В 2019 году нам удалось решить этот вопрос с Россельхознадзором, с управлением ветеринарии, и мы открыли пункт приема мяса у местного населения. Я думаю, эта идея оказалась удачной. Люди всегда сталкиваются с проблемой на рынках, где производится приемка мяса.У нас есть аттестованные ветеринары, грузчики. И население, увидев свою выгоду, что все происходит оперативно, расчеты сразу на местах, начало активно сотрудничать с нами. Привозить то, что вырастили, к нам на комбинат. Пока еще не очень много, но в общем объеме местное мясо занимает порядка 25-30%. Максимальное количество – порядка 2 тысяч тонн. Для сравнения – мы в месяц перерабатываем около 600 тонн мяса. А 2 тысячи тонн – это грубо говоря на 3 месяца работы.Конечно, местное сырье отличается по своим вкусовым качествам. И эта продукция пользовалась спросом. Но, к сожалению, наши сельхозпроизводители не могут нас обеспечить на 100%.