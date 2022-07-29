Директор племенного хозяйства Бурятии сравнил отрасль в 2005 году и в наше время

- Года два тому назад к нам приезжала делегация из Калмыкии. Когда я начал рассказывать, какая поддержка у нас в республике, они удивлялись: как так? Сказали, что, если бы у них такая поддержка была, они бы давно на ноги встали. Были удивлены, что правительство нашей республики так здорово помогает нашим сельхозтоваропроизводителям.





Директор крупнейшего племенного хозяйства ЗАО «Сутайское» Ким Эрдынеев вспомнил, как обстояло дело в сельском хозяйстве Бурятии 17 лет назад.- Я приехал сюда работать в 2005 году. Время было трудное. Очень сложно было продавать племенных телок, бычков. Честно говоря, хороших программ поддержки тогда не было. Возвращали часть денег от затрат на покупку скота, но это была небольшая сумма. И мы, грубо говоря, дрались между собой, чтобы получить эти компенсации, - вспоминает фермер.Сейчас, по его словам, ситуация кардинально изменилась.- Благодаря господдержке наше хозяйство встало на ноги. На сегодняшний день кредиты уже не берем, зарплату выплачиваем ежемесячно, задолженности по налогам у нас нет. В этом году мы планируем купить новый зерноперерабатывающий комплекс, новый комбайн. Когда все купим, соберем все документы, представим их в министерство сельского хозяйства, чтобы получить компенсацию. Нам компенсируют 50% от стоимости оборудования. Это хорошая поддержка со стороны государства, - считает Ким Эрдынеев.По его словам, коллеги из других регионов приятно удивлены такой поддержке.Как отмечает директор хозяйства, по субсидиям сейчас можно закупить только отечественную технику.- Всего же у нас техники где-то 20 единиц. На сегодняшний день затраты на заграничную технику не компенсируют. Поэтому мы приобретаем в основном отечественную. Она у нас в основном из Белоруссии, Ростовской области. В общем, от отсутствия техник не страдаем. В свое время все успели купить, и уже получили компенсации от государства, - рассказал фермер.Напомним, какие меры поддержки могут быть оказаны как начинающим, так и действующим фермерским хозяйствам,в статьерассказалглава Бурятии Алексей Цыденов.- Сельское хозяйство республики не рассматривается правительством Бурятии как серьезный поставщик налогов в бюджет. Единый сельскохозяйственный налог в стране невысокий. На сельском хозяйстве государство не зарабатывает. Объясню на цифрах. Бурятия из федерального и республиканского бюджетов ежегодно вкладывает в сельское хозяйство порядка 840 млн рублей. Это субсидии и другая господдержка. При этом налогов от отрасли получаем порядка 100 млн в год, это без учета налогов от перерабатывающих пищевых предприятий вроде «Бурятмяспром» и др.Глава Бурятии рассматривает сельское хозяйство как инструмент увеличения занятости на селе, повышающей доходы семей:- Да, мы живем в реальном мире и понимаем, что отток населения из села в город был всегда: в советское время и сейчас, также будет и в будущем. Но это не значит, что государство должно бросить село и людей. Оно помогало и будет помогать... Заработал наш фермер – и замечательно. Заплатил своим работникам, на деревне построил качественный дом или фермерскую стоянку. У людей появляются перспективы, а значит уверенность в завтрашнем дне, он останется работать на земле – это и есть главная цель.Фото: пресс-служба правительства Бурятии