В Бурятии сильнее всего подорожали квартиры низкого качества

В Бурятии на конец II квартала 2022 года средняя цена одного квадратного метра квартир на первичном рынке составила 79623 рублей, на вторичном рынке – 81952 рублей. Как сообщает Бурятстат, во II квартале 2022 года по отношению к IV кварталу 2021 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 5,7%, на вторичном рынке – на 5,1%.Наибольший рост цен отмечался на вторичном рынке жилья на квартиры низкого качества - на 19%. Квартиры улучшенного качества на первичном рынке подорожали на 7,1%, на вторичном рынке – на 6,3%, среднего качества (типовые) на 4,8% и 3,7% соответственно.Фото: «Номер один»