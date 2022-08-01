Экономика и бизнес 01.08.2022 в 11:21

В Бурятии сильнее всего подорожали квартиры низкого качества

Стоимость квадрата жилья в новостройке приблизилась к 80 тыс рублей
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии сильнее всего подорожали квартиры низкого качества
В Бурятии на конец II квартала 2022 года средняя цена одного квадратного метра квартир на первичном рынке составила 79623 рублей, на вторичном рынке – 81952 рублей. Как сообщает Бурятстат, во II квартале 2022 года по отношению к IV кварталу 2021 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 5,7%, на вторичном рынке – на 5,1%.

Наибольший рост цен отмечался на вторичном рынке жилья на квартиры низкого качества - на 19%. Квартиры улучшенного качества на первичном рынке подорожали на 7,1%, на вторичном рынке – на 6,3%, среднего качества (типовые) на 4,8% и 3,7% соответственно.

Фото: «Номер один»
Теги
жилье рост цен

Все новости

В Бурятии сильнее всего подорожали квартиры низкого качества
01.08.2022 в 11:21
На выплаты пострадавшим от града закаменцам направят еще почти миллион
01.08.2022 в 10:42
Вор электрооборудования получил реальный срок заключения
01.08.2022 в 10:18
Глава Бурятии представил мастер-план по развитию Улан-Удэ
01.08.2022 в 10:01
В выходные в Бурятии мотоцикл и иномарка опрокинулись из-за своих водителей
01.08.2022 в 09:50
В Бурятии вор-рецидивист отправился в колонию после месяца на свободе
01.08.2022 в 09:25
Байкал войдет в федеральный проект «Генеральная уборка»
31.07.2022 в 13:34
Жители района Бурятии, пострадавшие от града, получат еще 900 тысяч компенсации
31.07.2022 в 13:23
В Улан-Удэ возбуждено второе уголовное дело по делу смерти Захара Котенко
31.07.2022 в 12:59
Минобороны рассказало о героизме рядового из Бурятии
31.07.2022 в 12:37
ЗУРХАЙ
с 27 июля по 2 августа

Читайте также
Директор племенного хозяйства Бурятии сравнил отрасль в 2005 году и в наше время
Сейчас, по его словам, ситуация кардинально изменилась
29.07.2022 в 15:43
Аламжи Сыренов: «Мы сделаем все, чтобы наши защитники были сыты»
Директор «Бурятмяспрома» рассказал о том, чем живет предприятие в неспокойное время
29.07.2022 в 09:54
Вопрос о завершении строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ решится в сентябре
Ожидается, что деньги на реализацию проекта даст федеральный бюджет
28.07.2022 в 17:06
МегаФон в 2 раза увеличил скорость интернета в небольших поселках Бурятии
Теперь сельчане могут смотреть онлайн фильмы в FullHD и вести прямые эфиры в соцсетях
28.07.2022 в 11:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru