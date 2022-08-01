Экономика и бизнес 01.08.2022 в 17:51
Центробанк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода
При этом глава ЦБ считает, что валютные ограничения нужно отменять
Центробанк (ЦБ) продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года. Как и ранее, снять можно будет только 10 тыс. долларов США или евро независимо от валюты вклада, сообщает «КоммерсантЪ».
«Граждане, которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета»,— сказано в пресс-релизе регулятора.
До той же даты сохраняются ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля. Другую иностранную валюту продают без ограничений.
ЦБ ввел лимит на снятие евро и доллара 9 марта, изначально эта мера действовала до 9 сентября. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро. Сама она считает, что валютные ограничения нужно отменять. Многие банки стали вводить комиссии за хранение валюты на счетах.
Фото: «Номер один»
«Граждане, которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета»,— сказано в пресс-релизе регулятора.
До той же даты сохраняются ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля. Другую иностранную валюту продают без ограничений.
ЦБ ввел лимит на снятие евро и доллара 9 марта, изначально эта мера действовала до 9 сентября. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро. Сама она считает, что валютные ограничения нужно отменять. Многие банки стали вводить комиссии за хранение валюты на счетах.
Фото: «Номер один»
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