Экономика и бизнес 01.08.2022 в 17:51

Центробанк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода

При этом глава ЦБ считает, что валютные ограничения нужно отменять
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Центробанк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода
Центробанк (ЦБ) продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года. Как и ранее, снять можно будет только 10 тыс. долларов США или евро независимо от валюты вклада, сообщает «КоммерсантЪ».

«Граждане, которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета»,— сказано в пресс-релизе регулятора.

До той же даты сохраняются ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля. Другую иностранную валюту продают без ограничений.

ЦБ ввел лимит на снятие евро и доллара 9 марта, изначально эта мера действовала до 9 сентября. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро. Сама она считает, что валютные ограничения нужно отменять. Многие банки стали вводить комиссии за хранение валюты на счетах.

Фото: «Номер один»
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