Экономика и бизнес 02.08.2022 в 16:28

Сбербанк рассказал о плюсах кредита на образование

Льготный период распространяется на весь срок обучения и 9 месяцев после него
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Сбербанк рассказал о плюсах кредита на образование
О преимуществах кредита на образование рассказал председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.

«Спрос на такие кредиты увеличивается летом, когда выпускники школ начинают поступать в вузы. Будущую профессию нужно выбирать по желанию и призванию, но не всегда у молодых людей и их родителей есть возможность оплатить обучение в желаемом ВУЗе. В таком случае наш продукт – большое подспорье, он дает возможность получить качественное образование, не отвлекаясь во время учебы на работу ради обслуживания кредита», - говорит председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.

Отличительная черта образовательного кредита от Сбербанка – это перенос большей части платежей на период после окончания вуза, когда студент начинает работать и получать стабильный доход.

Александр Абрамкин отметил, что кредит можно взять на оплату любого периода учебы в любом вузе страны, имеющем лицензию и аккредитацию. Сегодня таких образовательных учреждений в России насчитывается более 600 и их количество каждый год растет.

Льготный период распространяется на весь срок обучения и 9 месяцев после него. Срок кредитования 15 лет, но при желании кредит, если существует такая возможность, можно погасить досрочно. Во время учебы студент погашает только проценты по кредиту, причем сначала 40% в первый год, затем 60% от начисляющихся процентов во второй год, и в полном объеме – с 3 года обучения. Получается, что ежемесячный платеж сопоставим с карманными платами и под силу любому студенту. При этом, студент может оформить кредит сам – достаточно прийти в офис Сбербанка с паспортом и договором об оказании платных образовательных услуг.

«Кредит можно оформить с 14 лет, для несовершеннолетних студентов нужно лишь письменное согласие родителей. Если обстоятельства изменятся, например, студент решит поменять специальность, университет, либо возьмет академический отпуск, то субсидии и льготы сохранятся», - добавил Александр Абрамкин.

За период действия программы Бурятское отделение Сбербанка выдало образовательных кредитов с господдержкой на общую сумму 29 миллионов рублей. В число наиболее популярных вузов входят Высшая школа экономики, РАНХиГС при президенте РФ, МГУ имени Ломоносова, Российский университет дружбы народов и Санкт-петербургский государственный университет, а в республике Бурятия это – Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова.
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