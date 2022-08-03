Почти 30 миллионов россиян выбрали Сбербанк для получения зарплаты

Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин рассказал о преимуществах получения заработной платы на карты Сбера.Перечисление зарплаты на карту – самая популярная банковская услуга и у работников, и у работодателей. Плюсы очевидны – это высокая скорость зачислений и крупнейшая сеть отделений и банкоматов для операций с наличными; высокий уровень безопасности и удобные сервисы экосистемы, бонусы «СберСпасибо» и ряд других привилегий.«Сегодня для получения заработной платы мы предлагаем использовать наш флагманский продукт — «СберКарту», которая является самой выгодной на рынке по ряду параметров. Так же это возможность получить сервисы экосистемы Сбера по льготной стоимости, для этого необходимо оформить подписку «СберПрайм», так, например, на три месяца она обойдется в один рубль», - говорит председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.Зарплатным клиентам Сбербанка доступны и другие плюшки. Например, ставка по ипотеке будет на 1 процент ниже, чем у тех, кто не получает зарплату на карту Сбера. За время выплат экономия составит сотни тысяч рублей. Вдобавок есть услуга «Деньги до зарплаты» - это кредит размером до половины зарплаты и сроком на месяц с низкими процентами. Ставка по потребительскому кредиту тоже будет ниже — на 2–3 процентных пункта в зависимости от срока и суммы.Как отмечает Александр Абрамкин, особую популярность начинают приобретать и страховые продукты, которые для зарплатных клиентов так же имеют льготную цену. Так, например, сервис защиты от мошенников и краж – «Сбереги финансы» - такие клиенты получают со скидкой 20%, тот же процент скидки предусмотрен и для услуг страхования путешественников от «СберСтрахования».Если работодатель зачисляет зарплату на карту другого банка, то сотрудник вправе самостоятельно оформить заявление на перечисление зарплаты на карту Сбербанка. Для этого нужно в мобильном приложении выбрать опцию «Сделать карту зарплатной» и заполнить электронное заявление на перечисление зарплаты. Так же следуя современной тенденции отказа от платстика, в «СберБанк Онлайн» можно выпустить новую цифровую карту и проделать те же самые шаги по переводу заработной платы.Александр Абрамкин обращает внимание, что и для работодателей тоже имеется целый ряд преимуществ.Во-первых, работодатель может мгновенно заключить зарплатный договор и мгновенно зачислить зарплату. Во-вторых, зарплатные сервисы доступны в личном кабинете интернет-банка «СберБизнес» для юридических лиц. В-третьих, в Сбербанке появился новый сервис детализированной информации о выплатах – электронный «расчетный листок». Благодаря ему нет необходимости распечатывать данные на бумаге и передавать их сотрудникам, данные загружаются работодателем пакетно через интернет-банк, после этого сотрудникам приходят уведомления.Председатель Байкальского банка отмечает, что самый важный момент в работе с любым клиентом – будь то юридическое лицом или частный клиент – это индивидуальный подход и адресные предложения. Если у банка и клиента есть история сотрудничества, первый может предлагать более широкий спектр сервисов, а второй получает возможность к росту бизнеса и доходов.