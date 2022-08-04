Экономика и бизнес 04.08.2022 в 17:45

Более 12 тысяч предпринимателей определили рейтинг своего бизнеса при помощи Цифровой платформы МСП.РФ

Платформа дает доступ ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте
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Текст: Иван Иванов
Более 12 тысяч предпринимателей определили рейтинг своего бизнеса при помощи Цифровой платформы МСП.РФ
Более 12 тысяч предпринимателей со всей России прошли полную диагностику своего бизнеса через специальный сервис «Расчет рейтинга бизнеса» на Цифровой платформе МСП.РФ. Юрлица получили информацию о своем бизнесе по 44 показателям, а ИП – по 24 Такая возможность появилась на МСП.РФ в марте этого года. Рейтинг дает возможность пользователю узнать, каким его видит государство: есть ли налоговая задолженность, нарушал ли он условия ранее предоставленной господдержки и многое другое.

«После прохождения полной диагностики предпринимателю предлагаются те меры государственной поддержки, которые ближе к его профилю — в первую очередь, финансовые. Здесь также обозначаются стоп-факторы, которые могут помешать получить поддержку. То есть, наглядно можно увидеть над устранением каких проблем необходимо работать. Чтобы не было оснований для отказа в получении, например, микрофинансирования или экспресс-кредита, предприниматель до направления заявки в банк или МФО может сначала устранить выявленные стоп-факторы. Ведь как показывает общение с предпринимателями, они зачастую не знают, что у них есть задолженность в два рубля или они не включены в реестр субъектов МСП и не понимают, почему банк отказывает в получении кредита», – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

При регистрации в личном кабинете на МСП.РФ платформа автоматически рассчитывает рейтинг бизнеса. По умолчанию для юридического лица доступен скоринг по 35 показателям, для индивидуального предпринимателя — по 14. Следующим шагом, уже по выбору самого предпринимателя, может стать полная диагностика. Она ведется по 44 параметрам, и для нее необходимо подать заявку, заполнив информацию о наличии сайта или социальных сетях организации, а также данных об интеллектуальной собственности. Заявка автоматически попадет в центр «Мой бизнес» региона, где специалисты рассчитают полный рейтинг.

Первыми регионами, в которых при помощи платформы более 500 предпринимателей рассчитали рейтинг бизнеса, стали Московская область, Москва, Хабаровский край и Республика Крым. Лидеры по абсолютным показателям – Московская область, где чек-ап прошли около тысячи предприятий, и Москва – около 800.

В топ-10 среди регионов также вошли Республика Крым, Амурская, Кемеровская, Тюменская, Владимирская и Смоленская области. К примеру, социальный индивидуальный предприниматель Анна Черных занимается детским развитием, воспитанием и коррекцией, в том числе спортом и досугом для детей. Она после прохождения диагностики своего бизнеса прошла обучение в акселераторе по созданию франшиз, получила услугу по созданию бизнес-портфолио, а также по продвижению бренда в интернет через Яндекс.Директ. На данный момент она готовится получить льготный микрозайм под 1% годовых в Рязанском областном фонде поддержки малого предпринимательства как социальное предприятие.

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям доступно 19 сервисов.

Фото: скриншот сайта
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