Экономика и бизнес 08.08.2022 в 15:45

Тимлюйский цементный завод подвел итоги работы за шесть месяцев 2022 года

Предприятие нарастило производство продукции
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Текст: Иван Иванов
Тимлюйский цементный завод подвел итоги работы за шесть месяцев 2022 года
За период с января по июнь ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») произвело 178,9 тыс. тонн цемента – на 2% больше, чем за шесть месяцев 2021-го. Объем реализации сохранился на уровне первой половины прошлого года: потребителям отгружено 174,8 тыс. тонн продукции.

Как сообщили в пресс-службе компании, в ассортименте предприятия – семь видов цемента, в том числе два специальных: сульфатостойкий низкощелочной и «транспортный», предназначенный для производства бетонов дорожных и аэродромных покрытий.

В отчетном периоде в структуре производства ООО «ТимлюйЦемент» сохранялась высокая доля портландцемента ЦЕМ I 42,5Н, используемого в промышленном строительстве при изготовлении ответственных бетонных и железобетонных конструкций. За шесть месяцев 2022 года произведено 82,2 тыс. тонн данного вида цемента, что составляет 46% от общего объема выпущенной продукции. Востребованным также оставался портландцемент ЦЕМ I 32,5Н, его доля в общем объеме – 33% (59,7 тыс. тонн). На третьем месте по объему производства – ЦЕМ II/А-З 32,5Н. В первом полугодии завод выпустил без малого 37 тыс. тонн данного вида продукции (21%).

В бумажных мешках и биг-бэгах продано 87,9 тыс. тонн стройматериала. Помимо этого, реализовано 19,2 тыс. тонн палетированного цемента (66% сбыта продукции в бумажной таре). Навалом в январе–июне предприятие отгрузило потребителям 86,9 тыс. тонн цемента.

По железной дороге клиентам направлено 102,2 тыс. тонн «строительного хлеба», автотранспортом на стройплощадки вывезено 72,7 тыс. тонн (из них 3,4 тыс. тонн доставлено цементовозами ООО «ТимлюйЦемент»).

Тимлюйский цемент поставляется на такие крупные инфраструктурные объекты, как строительство 3-го моста в Улан-Удэ, объекты социального и жилищного строительства в Бурятии и Забайкальском крае.

«В январе–июне в Бурятии емкость цементного рынка увеличилась на 11,6% к уровню шести месяцев 2021 года, в Забайкалье снизилась на 7,3%. Выполнение предприятием годового плана по производству и реализации 362 тыс. тонн цемента возможно при условии, что существенный рост спроса на цемент, какой мы наблюдали в июле в обоих регионах, сохранится, – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Завод работает стабильно. Коллектив успешно решает первоочередные задачи по модернизации оборудования, проведению ремонтных мероприятий и обеспечению клиентов продукцией высокого качества».

Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
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