Экономика и бизнес 10.08.2022 в 16:30

МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза

Это самый популярный мессенджер в сети оператора
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Текст: Константин Воронов
МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза
МегаФон увеличил скорость передачи данных в Telegram, расширив пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек. Это позволит всем абонентам ещё быстрее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также делать звонки в более высоком качестве.

Как сообщили в пресс-службе компании, Telegram – самый популярный мессенджер в сети МегаФона. На него уже приходится 65% от всего объёма мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.

В Бурятии доля Telegram в сравнении с Whats App и Viber достигла 62%. Рост трафика с начала года соответствует общероссийским трендам – жители региона увеличили объем передачи данных в мессенджере в 2 раза. Самый резкий скачок трафика был зафиксирован в апреле.

Наиболее активно общаются и читают новости в этом сервисе жители Улан-Удэ, Северобайкальска и Гусиноозёрска.

Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам в Бурятии и других регионах страны лучшую скорость в сервисе, МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.

«Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент МегаФона, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества», — комментирует технический директор МегаФона Алексей Титов.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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