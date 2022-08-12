«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие»

– Да, был период неопределённости, когда формировались новые подходы к ценообразованию, когда менялись кредитные программы, в том числе ипотека, и некоторые проекты стояли на паузе. Сейчас мы по всем регионам, входящим в зону ответственности Байкальского банка, видим устойчивый рост заявок по ипотеке, рост числа одобрений. Наши модели кредитования застройщиков становятся более мягкими, количество новых проектов существенно выросло, даже по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что строительный сезон в разгаре, у нас много сделок в работе. Проектное финансирование – довольно гибкая система, она зависит от разных внешних факторов, индикаторов, и сейчас они положительные.





Фото : Андрей Фёдоров для SIA.RU