Экономика и бизнес 12.08.2022 в 11:15

«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие»

Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
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«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие»
«Мы позитивно смотрим на перспективы строительной отрасли», – отметил на Байкальском саммите недвижимости РГУД заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Антон Соколов. По его словам, во втором квартале 2022 г. банк профинансировал в Иркутской области новые проекты общей площадью более 100 тысяч кв.м. О драйверах жилищного строительства Антон Соколов рассказал Газете Дело.

Паузы в работе с застройщиками не было

Никакого коллапса на рынке проектного финансирования этой весной не произошло. Рынок пережил период неопределенности в марте-апреле: кредитные ставки тогда выросли, количество заявок по ипотеке и доля их одобрения – снизились. Однако «паузы» в работе Сбербанка не было, а сейчас, когда тренд изменился, в будущее главный игрок на рынке ипотечного кредитования и проектного финансирования застройщиков – смотрит позитивно.

– Несмотря на то, что многие внешние факторы и обстоятельства были не в пользу финансирования новых проектов, мы эту работу не останавливали, – рассказал Антон Соколов. – За второй квартал мы приняли решения по финансированию новых проектов в сфере жилья в Иркутской области общей площадью более 100 тысяч кв. м, не отказали по экономическим причинам ни одному застройщику. Для сравнения: за предыдущий, 2021-й, год в Иркутской области было введено 294 тысячи кв. м многоквартирных домов.

Помог отложенный спрос

Активному развитию жилищного строительства в Иркутской области отчасти помог эффект отложенного спроса.

В 2021 году, в ожидании решения по 7-й подзоне приаэродромной территории, многие иркутские застройщики поставили свою деятельность на паузу. При этом проекты были «на низком старте»: участки подготовлены, старый жилой фонд – расселен.

– В прошлом году мы рассматривали относительно мало объектов по Иркутску, – поделился Антон Соколов. – В центральной части города не было практически ни одного объекта. Застройщики жили в ожидании, и этот эффект мы в начале года ощутили. В других регионах присутствия Байкальского банка: Бурятии, Забайкалье, Якутии – рынок поддержала Дальневосточная ипотека. Сегодня у нас довольно оптимистичные ожидания, и мы с радостью готовы финансировать новые проекты.

Риски удорожания проектов учитываются заранее

Пройти весеннее испытание банку и его действующим клиентам по проектному финансированию помогло то, что риски уже были заложены в стоимость кредита. Сбер, по словам Антона Соколова, всегда предусматривает определенный запас при финансировании проектов в сфере жилищного строительства.

– Ситуации бывают разные: возникают скачки курса, меняются цены на стройматериалы. Инвестиционная фаза по строительству дома, от котлована до сдачи, составляет в среднем два года. За это время в экономике могут произойти различные события, которые трудно предугадать. Как правило, мы такую «подушку» закладываем заранее. К удорожанию проектов относимся с пониманием, успешно рассматриваем сделки по дофинансированию, если это требуется и если видим, что финансовых потоков для погашения кредита достаточно.

Ипотека формирует спрос

Сегодня много рассуждают о том, как поддержать потребительский спрос на рынке жилья. Безусловным «хитом сезона» стала субсидируемая ипотека. По словам Антона Соколова, банк позитивно относится к таким инициативам строительных компаний.

Кроме программ государственной поддержки, Сбер совместно с ведущими застройщиками региона, для своих клиентов – покупателей новостроек – предлагают еще более низкие ставки по ипотеке. Это стало возможным благодаря совместной работе с застройщиками. У каждого застройщика на проектном финансировании в Сбере есть комплексное предложение, которое позволяет дополнительно снижать ставку в том числе по ипотеке физическим лицам.

– Популярный сегодня вопрос о том, что эффективнее – давать более низкую ставку потенциальному покупателю или самому застройщику, – дискуссионный. Есть разные точки зрения. На мой взгляд, механизм поддержки дольщика более эффективен с точки зрения формирования долговременного спроса, пояснил Антон Соколов.

Сезон в разгаре, сделок много

На вопрос о том, когда восстановится рынок недвижимости, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка отвечает, что такая формулировка не кажется ему корректной. По словам Антона Соколова, рынок не останавливался и сейчас продолжает развиваться.

– Да, был период неопределённости, когда формировались новые подходы к ценообразованию, когда менялись кредитные программы, в том числе ипотека, и некоторые проекты стояли на паузе. Сейчас мы по всем регионам, входящим в зону ответственности Байкальского банка, видим устойчивый рост заявок по ипотеке, рост числа одобрений. Наши модели кредитования застройщиков становятся более мягкими, количество новых проектов существенно выросло, даже по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что строительный сезон в разгаре, у нас много сделок в работе. Проектное финансирование – довольно гибкая система, она зависит от разных внешних факторов, индикаторов, и сейчас они положительные.

Фото : Андрей Фёдоров для SIA.RU
По материалам SIA.RU
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