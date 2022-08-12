Экономика и бизнес 12.08.2022 в 12:13

Tele2 предлагает выгодный курс при покупке Xiaomi

За одну минуту клиент получит два рубля скидки
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Текст: Константин Воронов
Tele2 предлагает выгодный курс при покупке Xiaomi
Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам обменять минуты на скидку при покупке смартфонов Xiaomi по новому выгодному курсу. По стандартным условиям акции, запущенной в 2021 году, действует курс обмена один к одному. C 10 августа по 30 сентября 2022 года клиенты оператора могут сэкономить вдвое больше: одна минута равна двум рублям скидки.

Как сообщили в пресс-службе оператора, пользователям Tele2 доступно еще больше возможностей в рамках кампании «Обмен минут на Xiaomi». Теперь при покупке смартфона они получат двойную выгоду: одна минута равна двум рублям скидки. Так, 500 минут клиенты обменяют на дисконт 1000 рублей, а 2000 минут – на 4000 рублей. Теперь порог стал ниже, и для участия в акции абоненту достаточно накопить 500 минут. Если у клиента накопилось мало минут, а он хочет получить более существенную скидку, он может докупить недостающие минуты на «Маркете».

Проект был запущен в конце 2021 года и получил широкий отклик среди абонентов оператора. Каждый пятый смартфон Xiaomi, который клиенты покупают в розничной cети Tele2, продается со скидкой за минуты. Чаще всего предложением пользуются абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Воронежа. Всего с начала акции россияне обменяли на скидку более 250 млн минут.

В компании уверены, что сегодня новый выгодный курс обмена минут на скидку будет особенно востребован. В то время как с марта 2022 года многие игроки рынка приостановили активности по продвижению абонентского оборудования, Tele2 не только сохранила акции в фирменной рознице оператора, но и сделала офферы еще привлекательнее.

Эксперты оператора отмечают, что ситуация на рынке абонентского оборудования стабилизируется, спрос на смартфоны восстанавливается и все меньше зависит от внешних факторов. В салонах связи Tele2 и в интернет-магазине оператора клиентам доступен широкий ассортимент смартфонов – от моделей начального уровня до флагманских девайсов.

По итогам II квартала 2022 года Xiaomi занимает первое место по продажам в штуках в рознице Tele2 с долей более 40%. Среди владельцев смартфонов в абонентской базе Tele2 каждый пятый клиент пользуется Xiaomi. Бренд занимает второе место по числу устройств, зарегистрированных в сети Tele2. Он стабильно входит в тройку лидеров мирового рынка смартфонов. По данным IDC и Canalys за I квартал 2022 года, компания занимает 3-е место. В престижном рейтинге Fortune Global 500 – 266-е место.

Специальное предложение Tele2 с выгодным курсом обмена минут на скидку действует до 30 сентября 2022 года. Подробнее о том, как купить смартфон Xiaomi по акции, – на сайте tele2.ru.

Фото: предоставлено Tele2
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